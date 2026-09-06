“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi

·3·Sport
“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi

Angliya Premer-ligasining murosasiz va shiddatli London derbisi muxlislar kutgan barcha hayajonli dramatik lahzalarni taqdim etdi. «Emireyts» stadionida kechgan markaziy bahsda Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» o‘yinning dastlabki soniyalaridanoq gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, haqiqiy chempionlik xarakterini namoyish etib, «Chelsi» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat evaziga ochkolarini 9 taga yetkazgan «to‘pchilar» turnir jadvalida peshqadam «Manchester Siti» bilan qo‘shhokimlik o‘rnatdi.

2-daqiqadagi shok va «to‘pchilar»ning irodali kambeki

O‘yin starti mezbonlar uchun kutilmagan tarzda juda sovuq boshlandi:

  • Rojersdan chaqmoqdek gol: Bahsning endigina 2-daqiqasi o‘tib borayotgan bir pallada «Chelsi»ning yosh yulduzi Morgan Rojers David Rayya darvozasini aniq nishonga olib, «Emireyts» tribunalarini shokka tushirdi (0:1);

  • Havertsning sobiq jamoasiga «salomi»: Goldan esankirab qolmagan «Arsenal» to‘liq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va 25-daqiqada «Chelsi»ning sobiq yarimhimoyachisi Kay Haverts muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Sardorning g‘alaba zarbasi: Ikkinchi bo‘lim boshida, 50-daqiqada jamoa sardori Martin Edegor kataloniyacha nazorat va aniq kombinatsiyani gol bilan yakunlab, «to‘pchilar»ni oldinga olib chiqdi (2:1).

Taktik jang, sariq kartochkalar yomg‘iri va yulduzli zaxira

London derbisiga xos keskinlik va asabiy kurash maydonning har bir qarichida sezildi:

  • Qo‘pollik va sariq kartochkalar: Hakam uchrashuv davomida kurash tizginini ushlab turish uchun har ikki jamoa vakillariga (Pedro, Palmer, Solis, Lakrua, Rojers, Merino) jami 6 ta sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi;

  • Artetaning kuchli zaxirasi: O‘yinning so‘nggi qismida Arteta maydonga Subimendi, Hinkapi, Mikel Merino va hujumchi Viktor Dyokereshni tashlab, markazda ustunlikni saqlab qoldi;

  • «Chelsi»ning so‘nggi shturmi samarasiz bo‘ldi: Mehmonlar tarkibida Estevao va Uelbek maydonga tushirilgan bo‘lsa-da, «Arsenal»ning tajribali mudofaa qo‘rg‘oni Rayya boshchiligida xavfni bartaraf etib, g‘alabani saqlab qoldi.

Chempionlik poygasi avjida: «Arsenal» va «Siti» yuz foizlik natija bilan ketmoqda

Mazkur derbi premer-ligadagi kuchlar nisbati haqida yana bir bor jiddiy signal berdi:

  • 100 foizlik natija: «Arsenal» mavsum boshidan buyon barcha 3 ta o‘yinda ham g‘alaba qozonib, 9 ochko to‘pladi va to‘plar nisbati bo‘yicha Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»si bilan yetakchilikni bo‘lishib turibdi;

  • «Chelsi» 4-pog‘onada qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan «aristokratlar» 6 ochko bilan kuchli to‘rtlikda qolishdi, biroq chempionlik poygasidagi raqobatchilaridan ortda qola boshladi.

Sizningcha, ushbu mavsumda «Arsenal» «Manchester Siti» gegemoniyasiga chek qo‘yib, uzoq kutilgan APL chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Bugungi derbida Mikel Arteta taktikasi «Chelsi» ustidan to‘liq ustun keldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 22:40Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiBugun, 22:31“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaBugun, 22:23Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqdaBugun, 19:02“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdi“Biz mag‘lubiyatga loyiq emasdik!”: Frenk Lempard “Siti”ga yutqazgach hayratda qoldirdiBugun, 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi