“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi
Angliya Premer-ligasining murosasiz va shiddatli London derbisi muxlislar kutgan barcha hayajonli dramatik lahzalarni taqdim etdi. «Emireyts» stadionida kechgan markaziy bahsda Mikel Arteta boshchiligidagi «Arsenal» o‘yinning dastlabki soniyalaridanoq gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, haqiqiy chempionlik xarakterini namoyish etib, «Chelsi» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu muvaffaqiyat evaziga ochkolarini 9 taga yetkazgan «to‘pchilar» turnir jadvalida peshqadam «Manchester Siti» bilan qo‘shhokimlik o‘rnatdi.
2-daqiqadagi shok va «to‘pchilar»ning irodali kambeki
O‘yin starti mezbonlar uchun kutilmagan tarzda juda sovuq boshlandi:
Rojersdan chaqmoqdek gol: Bahsning endigina 2-daqiqasi o‘tib borayotgan bir pallada «Chelsi»ning yosh yulduzi Morgan Rojers David Rayya darvozasini aniq nishonga olib, «Emireyts» tribunalarini shokka tushirdi (0:1);
Havertsning sobiq jamoasiga «salomi»: Goldan esankirab qolmagan «Arsenal» to‘liq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va 25-daqiqada «Chelsi»ning sobiq yarimhimoyachisi Kay Haverts muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
Sardorning g‘alaba zarbasi: Ikkinchi bo‘lim boshida, 50-daqiqada jamoa sardori Martin Edegor kataloniyacha nazorat va aniq kombinatsiyani gol bilan yakunlab, «to‘pchilar»ni oldinga olib chiqdi (2:1).
Taktik jang, sariq kartochkalar yomg‘iri va yulduzli zaxira
London derbisiga xos keskinlik va asabiy kurash maydonning har bir qarichida sezildi:
Qo‘pollik va sariq kartochkalar: Hakam uchrashuv davomida kurash tizginini ushlab turish uchun har ikki jamoa vakillariga (Pedro, Palmer, Solis, Lakrua, Rojers, Merino) jami 6 ta sariq kartochka ko‘rsatishga majbur bo‘ldi;
Artetaning kuchli zaxirasi: O‘yinning so‘nggi qismida Arteta maydonga Subimendi, Hinkapi, Mikel Merino va hujumchi Viktor Dyokereshni tashlab, markazda ustunlikni saqlab qoldi;
«Chelsi»ning so‘nggi shturmi samarasiz bo‘ldi: Mehmonlar tarkibida Estevao va Uelbek maydonga tushirilgan bo‘lsa-da, «Arsenal»ning tajribali mudofaa qo‘rg‘oni Rayya boshchiligida xavfni bartaraf etib, g‘alabani saqlab qoldi.
Chempionlik poygasi avjida: «Arsenal» va «Siti» yuz foizlik natija bilan ketmoqda
Mazkur derbi premer-ligadagi kuchlar nisbati haqida yana bir bor jiddiy signal berdi:
100 foizlik natija: «Arsenal» mavsum boshidan buyon barcha 3 ta o‘yinda ham g‘alaba qozonib, 9 ochko to‘pladi va to‘plar nisbati bo‘yicha Pep Gvardiolaning «Manchester Siti»si bilan yetakchilikni bo‘lishib turibdi;
«Chelsi» 4-pog‘onada qoldi: Mag‘lubiyatga uchragan «aristokratlar» 6 ochko bilan kuchli to‘rtlikda qolishdi, biroq chempionlik poygasidagi raqobatchilaridan ortda qola boshladi.
Sizningcha, ushbu mavsumda «Arsenal» «Manchester Siti» gegemoniyasiga chek qo‘yib, uzoq kutilgan APL chempionligini qo‘lga kirita oladimi? Bugungi derbida Mikel Arteta taktikasi «Chelsi» ustidan to‘liq ustun keldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…