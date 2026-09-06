Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film
Kult darajasiga ko‘tarilgan «Jon Uik» (John Wick) franshizasini dunyoga taqdim etgan mashhur kinoijodkorlar Hollivudda misli ko‘rilmagan va mutlaqo noodatiy bo‘lgan yangi loyiha ustida ish boshladilar. Kinosanoat gigantlaridan biri sanalgan «Thunder Road» kompaniyasining «Badlands» janrli studiyasi «Yovvoyi» («Wildman») nomli yangi ekshn-triller ssenariysini rasman xarid qildi. Ushbu kartinada tog‘lar va o‘rmonlar afsonasi — Bigfut (Qor odami) xuddi Jon Uik kabi o‘z yaqinining qasosini olish uchun ovchilar armiyasiga qarshi shafqatsiz va qonli urush ochadi.
Ukaning o‘limi va to‘xtatib bo‘lmas qasos: «Yovvoyi»ning shiddatli syujeti
Film syujeti tomoshabinni birinchi soniyalardan dinamik va keskin voqealar girdobiga tortadi:
Fojiaviy to‘qnashuv: Bir guruh kallakesar ovchilar o‘rmon bag‘rida Bigfutning kichik ukasiga duch kelib, uni vahshiylarcha o‘ldiradi va jasadini noma’lum tomonga olib ketadi;
Murda izidan borgan Qor odami: Yaqinidan ayrilgan ulkan maxluq ukasining jasadini qaytarib olish va uni so‘nggi yo‘lga kuzatish maqsadida ovchilarning iziga tushadi;
Ayovsiz va qonli jazo: Jon Uik o‘z iti uchun butun boshli mafiyani qirib tashlaganidek, Bigfut ham ukasining o‘limiga zarracha aloqasi bo‘lgan har bir kimsani misli ko‘rilmagan kuch va shafqatsizlik bilan birma-bir mahv eta boshlaydi.
«Jon Uik» ijodkorlari va yangi nom: Loyiha ortida kimlar turibdi?
Mazkur film shunchaki oddiy qo‘rqinchli kino emas, balki yuqori budjetli va benuqson kaskadyorlik sahnalariga boy loyiha bo‘lishi kutilmoqda:
Afsonaviy prodyuserlar: Kartina ustida Kianu Rivz ishtirokidagi «Jon Uik» shedevrlari muvaffaqiyati ortida turgan asosiy shaxslar — Bezil Ivanik va Erika Li bevosita boshchilik qilmoqda;
«Badlands» janrli leybli: Film «Thunder Road»ning qonli, murosasiz va qora yumorga boy jangari kartinalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan maxsus brendi ostida suratga olinadi;
Yosh iste’dod ssenariysi: Ushbu o‘ziga xos hikoya muallifi Hollivudda yangi nom sifatida e’tirof etilayotgan iste’dodli dramaturg Jeykob Rayner bo‘lib, uning ssenariysi yirik prodyuserlar tomonidan yuqori baholandi.
Maxluq emas, balki qahramon: Ekshn janridagi yangicha inqilob
«Yovvoyi» filmi Gollivudning an’anaviy qarashlarini tubdan o‘zgartirishi mumkin:
Qoliplarning sinishi: Odatda dahshatli filmlarda Bigfut aqlsiz, odamxo‘r yirtqich sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa, bu yerda u oilaviy qadriyatlari, yuragi va aniq maqsadi bo‘lgan kuchli bosh qahramon rolida namoyon bo‘ladi;
Taktik janglar va hayvoniy qudrat: Maxluqning ulkan jismoniy kuchi professional jang sahnalari, qurollardan mohirona foydalanish va o‘rmondagi partizanlik taktikasi bilan uyg‘unlashtiriladi;
Yangi franshiza istiqboli: Agar kartina kassada o‘zini oqlasa, Hollivudda mifologik maxluqlar ishtirokidagi butun boshli yangi antiqa blokbasterlar olami boshlanishi ehtimoldan xoli emas.
Sizningcha, «Jon Uik» uslubidagi qasoskor Bigfut haqidagi bunday kutilmagan g‘oya katta ekranlarda haqiqiy xitga aylana oladimi yoki bu syujet haddan tashqari to‘qima bo‘lib tuyulyaptimi? Odatda qo‘rqinchli maxluq deb bilingan Qor odamining adolat izlab ovchilarni jazolashi sizga qiziqmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…