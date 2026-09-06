Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film

·20·Madaniyat
Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film

Kult darajasiga ko‘tarilgan «Jon Uik» (John Wick) franshizasini dunyoga taqdim etgan mashhur kinoijodkorlar Hollivudda misli ko‘rilmagan va mutlaqo noodatiy bo‘lgan yangi loyiha ustida ish boshladilar. Kinosanoat gigantlaridan biri sanalgan «Thunder Road» kompaniyasining «Badlands» janrli studiyasi «Yovvoyi» («Wildman») nomli yangi ekshn-triller ssenariysini rasman xarid qildi. Ushbu kartinada tog‘lar va o‘rmonlar afsonasi — Bigfut (Qor odami) xuddi Jon Uik kabi o‘z yaqinining qasosini olish uchun ovchilar armiyasiga qarshi shafqatsiz va qonli urush ochadi.

Ukaning o‘limi va to‘xtatib bo‘lmas qasos: «Yovvoyi»ning shiddatli syujeti

Film syujeti tomoshabinni birinchi soniyalardan dinamik va keskin voqealar girdobiga tortadi:

  • Fojiaviy to‘qnashuv: Bir guruh kallakesar ovchilar o‘rmon bag‘rida Bigfutning kichik ukasiga duch kelib, uni vahshiylarcha o‘ldiradi va jasadini noma’lum tomonga olib ketadi;

  • Murda izidan borgan Qor odami: Yaqinidan ayrilgan ulkan maxluq ukasining jasadini qaytarib olish va uni so‘nggi yo‘lga kuzatish maqsadida ovchilarning iziga tushadi;

  • Ayovsiz va qonli jazo: Jon Uik o‘z iti uchun butun boshli mafiyani qirib tashlaganidek, Bigfut ham ukasining o‘limiga zarracha aloqasi bo‘lgan har bir kimsani misli ko‘rilmagan kuch va shafqatsizlik bilan birma-bir mahv eta boshlaydi.

«Jon Uik» ijodkorlari va yangi nom: Loyiha ortida kimlar turibdi?

Mazkur film shunchaki oddiy qo‘rqinchli kino emas, balki yuqori budjetli va benuqson kaskadyorlik sahnalariga boy loyiha bo‘lishi kutilmoqda:

  • Afsonaviy prodyuserlar: Kartina ustida Kianu Rivz ishtirokidagi «Jon Uik» shedevrlari muvaffaqiyati ortida turgan asosiy shaxslar — Bezil Ivanik va Erika Li bevosita boshchilik qilmoqda;

  • «Badlands» janrli leybli: Film «Thunder Road»ning qonli, murosasiz va qora yumorga boy jangari kartinalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan maxsus brendi ostida suratga olinadi;

  • Yosh iste’dod ssenariysi: Ushbu o‘ziga xos hikoya muallifi Hollivudda yangi nom sifatida e’tirof etilayotgan iste’dodli dramaturg Jeykob Rayner bo‘lib, uning ssenariysi yirik prodyuserlar tomonidan yuqori baholandi.

Maxluq emas, balki qahramon: Ekshn janridagi yangicha inqilob

«Yovvoyi» filmi Gollivudning an’anaviy qarashlarini tubdan o‘zgartirishi mumkin:

  • Qoliplarning sinishi: Odatda dahshatli filmlarda Bigfut aqlsiz, odamxo‘r yirtqich sifatida ko‘rsatilgan bo‘lsa, bu yerda u oilaviy qadriyatlari, yuragi va aniq maqsadi bo‘lgan kuchli bosh qahramon rolida namoyon bo‘ladi;

  • Taktik janglar va hayvoniy qudrat: Maxluqning ulkan jismoniy kuchi professional jang sahnalari, qurollardan mohirona foydalanish va o‘rmondagi partizanlik taktikasi bilan uyg‘unlashtiriladi;

  • Yangi franshiza istiqboli: Agar kartina kassada o‘zini oqlasa, Hollivudda mifologik maxluqlar ishtirokidagi butun boshli yangi antiqa blokbasterlar olami boshlanishi ehtimoldan xoli emas.

Sizningcha, «Jon Uik» uslubidagi qasoskor Bigfut haqidagi bunday kutilmagan g‘oya katta ekranlarda haqiqiy xitga aylana oladimi yoki bu syujet haddan tashqari to‘qima bo‘lib tuyulyaptimi? Odatda qo‘rqinchli maxluq deb bilingan Qor odamining adolat izlab ovchilarni jazolashi sizga qiziqmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...Kecha, 23:37Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiKecha, 23:27“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildiKecha, 23:19Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Kecha, 20:10«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Kecha, 19:38Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Kecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)