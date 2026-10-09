Asalning hayratlanarli siri: bir qoshiq asal uchun asalarilar qancha mehnat qiladi?

·48·Foydali
Asalning hayratlanarli siri: bir qoshiq asal uchun asalarilar qancha mehnat qiladi?

Bir choy qoshiq asal ortida asalarilarning ko‘pchilik tasavvur qilganidan ancha katta mehnati mujassam. Shirinligi bilan dasturxonimizdan joy oladigan ushbu tabiiy mahsulot yuzlab, hatto minglab asalarilarning tinimsiz harakati natijasida hosil bo‘ladi.

Mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, taxminan 8–12 ta ishchi ari butun umri davomida yig‘adigan nektar bir choy qoshiq asal tayyorlash uchun yetarli bo‘lishi mumkin. Buning uchun asalarilar turli gullarga qo‘nib, ulardan nektar to‘playdi va uni uyasiga olib keladi.

Taxminan 450 gramm asal ishlab chiqarish uchun esa asalarilar 2 millionga yaqin gulga qo‘nishi va qariyb 88 ming kilometr masofani uchib o‘tishi mumkin. Bu masofa Yer sharini ikki martadan ko‘proq aylanib chiqishga teng.

Biroq asalarilarning ahamiyati faqat asal ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Ular o‘simliklarni changlatishda, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini ta’minlashda va tabiatdagi biologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois bir qoshiq asalga oddiy shirinlik sifatida emas, balki tabiatning murakkab jarayonlari va asalarilarning tinimsiz mehnati mahsuli sifatida qarash mumkin.

asalasalarilarqishloq xo‘jaligibiologik muvozanat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...13 sentabr 19:36Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?5 iyul 10:52Ayol donoligi va ruhiy muvozanat oilaviy budjetga qanday ta’sir qiladi?Ayol donoligi va ruhiy muvozanat oilaviy budjetga qanday ta’sir qiladi?Kecha 11:00Ota-bobolardan o‘tgan og‘riqlarni to‘xtatish uchun nima qilish kerak?Ota-bobolardan o‘tgan og‘riqlarni to‘xtatish uchun nima qilish kerak?Kecha 10:47“Yaratuvchi bo‘lish” va “Xizmat qilish” - Hayot mazmunini anglatuvchi chuqur ma’naviy formula“Yaratuvchi bo‘lish” va “Xizmat qilish” - Hayot mazmunini anglatuvchi chuqur ma’naviy formulaKecha 10:37Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?Burun shakli shaxsiyatingiz haqida nimani oshkor qiladi?5 oktabr 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Ertalab tetik uyg‘onishning siri
Ertalab tetik uyg‘onishning siri
Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara
Hohlasangiz ham, bunga yo‘l qo‘ymang: O‘zingizni yo‘qotmaslik uchun 6 ta hayotiy chegara
Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalar
Hayotingizni o‘zgartiruvchi 6 oltin qoida: 99 foiz muammolardan asrovchi tajribalar
Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...
Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...