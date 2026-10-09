Asalning hayratlanarli siri: bir qoshiq asal uchun asalarilar qancha mehnat qiladi?
Bir choy qoshiq asal ortida asalarilarning ko‘pchilik tasavvur qilganidan ancha katta mehnati mujassam. Shirinligi bilan dasturxonimizdan joy oladigan ushbu tabiiy mahsulot yuzlab, hatto minglab asalarilarning tinimsiz harakati natijasida hosil bo‘ladi.
Mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, taxminan 8–12 ta ishchi ari butun umri davomida yig‘adigan nektar bir choy qoshiq asal tayyorlash uchun yetarli bo‘lishi mumkin. Buning uchun asalarilar turli gullarga qo‘nib, ulardan nektar to‘playdi va uni uyasiga olib keladi.
Taxminan 450 gramm asal ishlab chiqarish uchun esa asalarilar 2 millionga yaqin gulga qo‘nishi va qariyb 88 ming kilometr masofani uchib o‘tishi mumkin. Bu masofa Yer sharini ikki martadan ko‘proq aylanib chiqishga teng.
Biroq asalarilarning ahamiyati faqat asal ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Ular o‘simliklarni changlatishda, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini ta’minlashda va tabiatdagi biologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o‘ynaydi.
Shu bois bir qoshiq asalga oddiy shirinlik sifatida emas, balki tabiatning murakkab jarayonlari va asalarilarning tinimsiz mehnati mahsuli sifatida qarash mumkin.
Izohlar 0
…