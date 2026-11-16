«Real» Trentni sotmoqchi emas: Mourinyu unga ishonmoqda, ammo asosiy tarkibda raqobat kuchli
Trent Aleksander-Arnoldning «Real»dagi kelajagi borasidagi savollarga aniqlik kiritildi. Angliyalik himoyachining sobiq klubi «Liverpul»ga qaytishi mumkinligi haqidagi gap-so‘zlar kuchaygan bir paytda, Fabritsio Romano Madriddagi vaziyat haqida muhim ma’lumotlarni oshkor qildi. Ma’lum bo‘lishicha, futbolchining o‘zi ham jamoani tark etish niyatida emas, klub va bosh murabbiy Joze Mourinyu esa uni saqlab qolish tarafdori.
Fabritsio Romano «Liverpul» bilan muzokaralar haqida nima dedi?
Taniqli insayder Fabritsio Romanoning ta’kidlashicha, Trent Aleksander-Arnoldning yanvar oyida «Real»dan ketishi mumkinligi haqidagi xabarlar hozircha haqiqiy transfer jarayoni bilan bog‘liq emas.
Jurnalistning ma’lumotiga ko‘ra, futbolchi, «Real» va «Liverpul» o‘rtasida hech qanday amaliy muzokara olib borilmayapti. Madrid klubi ham Angliya jamoasi bilan rasmiy aloqaga chiqmagan.
Romano Trentning «Liverpul»ni hurmat qilishi va sobiq jamoasiga nisbatan iliq munosabatini saqlab qolganini inkor etmaydi. Biroq hozir uning butun e’tibori «Real»ga qaratilgan. Demak, futbolchining Angliyaga qaytishi haqidagi gaplar hozircha taxminlardan nariga o‘tmagan.
Nega Trent asosiy tarkibda kam o‘ynayapti?
Vaziyatning eng qiziq jihati shundaki, Trentning Madriddagi kelajagi borasidagi shubhalar uning futbolchilik mahoratidan emas, balki jamoadagi kuchli raqobatdan kelib chiqmoqda.
So‘nggi muhim uchrashuvlarda Joze Mourinyu o‘ng qanot himoyasida Federiko Valverde xizmatidan ko‘proq foydalanmoqda. Urugvaylik futbolchi aslida markaziy yarim himoyachi bo‘lsa-da, bir nechta pozitsiyada o‘ynay olishi va taktik moslashuvchanligi bilan murabbiy uchun muhim figuraga aylangan.
Bu esa Trentning asosiy tarkibdagi imkoniyatlarini cheklamoqda. Angliyalik futbolchi o‘z pozitsiyasida muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish uchun raqobatda g‘olib chiqishi kerak.
Shu bois uning kelajagi haqidagi muhokamalarda faqat transfer ehtimoliga emas, balki maydondagi o‘rni va murabbiyning taktik qarorlariga ham e’tibor qaratish lozim.
Mourinyu Trentning o‘yinidan mamnun
Asosiy tarkibdagi raqobat kuchli bo‘lishiga qaramay, Trentning «Real»dagi istiqboli yo‘qqa chiqqani yo‘q. Fabritsio Romanoning ma’lum qilishicha, Joze Mourinyu futbolchining mashg‘ulotlardagi munosabati va maydonga tushganidagi harakatlaridan mamnun.
Insayderning ta’kidlashicha, portugaliyalik mutaxassis Trentning mashg‘ulotlardagi yuqori saviyasini qadrlaydi. U futbolchiga mavsumning qolgan qismida ham imkoniyatlar berilishiga ishonmoqda.
Mourinyu uchun Trentni jamoada saqlab qolish muhim. Chunki mavsum davomida jarohatlar, charchoq va taqvimning zichligi sababli tarkibni almashtirishga to‘g‘ri keladi. Bunday vaziyatda texnik imkoniyatlari va uzatmalari bilan ajralib turadigan himoyachining xizmatlari juda asqotishi mumkin.
Trentning o‘zi ham ketishni istamayotgani aytilmoqda
Romanoning xabarida futbolchining shaxsiy pozitsiyasiga ham alohida e’tibor qaratilgan. Trent Aleksander-Arnold «Real»dagi raqobatdan qochmoqchi emas va asosiy tarkibdan joy olish uchun kurashishni rejalashtirgan.
Bu esa uning Madriddagi faoliyatini davom ettirishga jiddiy yondashayotganini ko‘rsatadi. Futbolchi hozirgi qiyinchiliklarni vaqtinchalik bosqich sifatida qabul qilib, murabbiy ishonchini qozonishga intilmoqda.
Romano keltirgan ma’lumotga ko‘ra, «Real» ham yanvar oyida Trentni sotishni rejalashtirmayapti. Klub uni mavsumning ikkinchi qismida ham muhim futbolchilaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
«Liverpul» muxlislari hozircha shoshilmasligi kerak
Trentning sobiq jamoasiga qaytishi haqidagi xabarlar «Liverpul» muxlislarida qiziqish uyg‘otishi tabiiy. U uzoq yillar davomida mersisaydliklar safida to‘p surgan, klubning muhim yutuqlariga hissa qo‘shgan va jamoa tarixida o‘ziga xos iz qoldirgan.
Biroq hozirgi vaziyatda uning «Enfild»ga qaytishi haqida aniq gapirishga asos yo‘q. Na futbolchining o‘zi bunday rejani bildirgan, na klublar o‘rtasida muzokara boshlangan.
Eng muhimi, Trent «Real»da o‘zini ko‘rsatish imkoniyatini qo‘ldan boy bermoqchi emas. Mourinyuning unga ishonchi ham futbolchi uchun muhim omil bo‘lib turibdi.
Demak, hozirgi asosiy savol Trentning qaysi klubga o‘tishi emas, balki u «Real»da qachon va qanday qilib asosiy tarkibdagi o‘rnini qayta tiklashi haqidadir. Agar angliyalik himoyachi o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalansa, Madriddagi faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…