Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?

·27·Foydali
Asalning hayratlanarli siri: nega u aynimaydi?

Asal insoniyatga qadim zamonlardan beri ma’lum bo‘lgan eng noyob tabiiy mahsulotlardan biridir. Uning eng qiziqarli xususiyatlaridan biri shundaki, asal to‘g‘ri sharoitda saqlansa, yillar, hatto ming yillar davomida ham aynimaydi. Xo‘sh, buning siri nimada?

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, asal tarkibida glyukoza oksidaza deb ataluvchi tabiiy ferment mavjud. Ushbu ferment asaldagi suv bilan aralashganda yoki namlik ta’sirida glyukozani parchalab, vodorod periksid (H₂O₂) hosil qiladi. Vodorod periksid bakteriyalar, zamburug‘lar va boshqa mikroorganizmlarning ko‘payishini cheklab, asalning buzilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Shu sababli asal tabiiy antiseptik mahsulot sifatida ham qadrlanadi.

Bundan tashqari, asal tarkibidagi namlik miqdori juda past bo‘ladi. Mikroorganizmlar esa ko‘payishi uchun nam muhitga muhtoj. Asalda suvning kamligi ularning yashashi va rivojlanishini deyarli imkonsiz qiladi.

Yana bir muhim omil — asalning kislotali muhiti. Asalning pH qiymati odatda 3,2–4,5 oralig‘ida bo‘ladi. Bu kislotali muhit hisoblanadi va ko‘pchilik bakteriyalar uchun noqulay bo‘lib, bu ham mahsulotning uzoq muddat buzilmasligiga yordam beradi.

Aynan mana shu tabiiy xususiyatlar tufayli asal dunyodagi eng uzoq saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Oqartirilmagan va to‘g‘ri saqlangan tabiiy asal uzoq yillar davomida o‘zining ta’mi, foydali xususiyatlari va sifatini saqlab qolishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...Bugun, 10:592 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!2 iyulda tug‘ilganlar: O‘zingiz haqingizdagi eng yashirin sirlar!02.07, 18:39Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?02.07, 13:5430 iyunda tug‘ilganlar: Siz o‘zingiz haqingizda buni bilmaysiz!30 iyunda tug‘ilganlar: Siz o‘zingiz haqingizda buni bilmaysiz!30.06, 15:2228 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28.06, 21:56Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?28.06, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi