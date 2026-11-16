Pochettino «Manchester Yunayted»da birinchi o‘zgarishni boshlamoqchi...

2 daqiqa o'qish4
Pochettino «Manchester Yunayted»da birinchi o‘zgarishni boshlamoqchi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted» jamoasida futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilash maqsadida o‘yindan keyingi dam olish kunini bekor qilib, ularni bazaga chaqirishni rejalashtirmoqda.
  • Ushbu qaror jamoaning Angliya Premer-ligasidagi bosib o‘tilgan masofa va yugurish tezligi bo‘yicha past ko‘rsatkichlari sababli qabul qilindi.
  • Maykl Kerrik davridagi tartibdan farqli o‘laroq, futbolchilar endi Karrington bazasida maxsus tiklanish dasturlarida ishtirok etishadi.

«Manchester Yunayted»da Maurisio Pochettino davri boshlanishi bilan futbolchilarni jiddiy o‘zgarishlar kutmoqda. Argentinalik mutaxassis jamoaning jismoniy holatini yaxshilashni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan. Shu maqsadda o‘yindan keyingi odatiy dam olish kunini bekor qilish va futbolchilarni tiklanish mashg‘ulotlari uchun klub bazasiga chaqirish rejalashtirilayotgani haqida xabar tarqaldi.

The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Pochettino jamoa a’zolarining o‘yindan keyingi kunni to‘liq dam olish bilan o‘tkazish amaliyotini o‘zgartirmoqchi. Endi futbolchilar uylariga tarqalish o‘rniga, Karrington bazasiga kelib, maxsus tiklanish dasturlarida ishtirok etishi kutilmoqda.

Pochettino Maykl Kerrik davridagi tartibni o‘zgartirmoqchi

Avval Maykl Kerrik boshqaruvida «Manchester Yunayted» futbolchilari o‘yindan keyingi kuni, odatda, to‘liq dam olish imkoniyatiga ega bo‘lardi. Yangi murabbiy esa bu yondashuvni o‘zgartirish niyatida.

Bu o‘zgarish futbolchilarga ortiqcha yuklama berish uchun emas, balki o‘yinlardan keyin organizmni to‘g‘ri tiklash, jismoniy holatni nazorat qilish va keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni tizimli tashkil etish maqsadida amalga oshirilishi kutilmoqda.

Zamonaviy futbolda tiklanish jarayoni mashg‘ulotlarning muhim qismi hisoblanadi. Unga yengil jismoniy faollik, mushaklarni bo‘shashtirish, fizioterapiya va individual tiklanish dasturlari kirishi mumkin. Shu sababli futbolchilarning bazada bo‘lishi ularning har biri bilan alohida ishlash imkonini beradi.

«Manchester Yunayted» Premer-ligada jismoniy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ortda qolmoqda

Pochettinoning bunday qarorga kelishiga sabab sifatida jamoaning Angliya Premer-ligasidagi jismoniy ko‘rsatkichlari keltirilmoqda.

The Touchline tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Manchester Yunayted» qator muhim statistik yo‘nalishlarda chempionatning quyi o‘rinlaridan joy olgan:

  • Umumiy bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha — 19-o‘rin;

  • Yuqori tezlikda yugurish masofasi bo‘yicha — 17-o‘rin;

  • O‘yin davomidagi o‘rtacha eng yuqori tezlik bo‘yicha — 19-o‘rin.

Bu raqamlar jamoaning maydondagi harakatchanligi va yuqori sur’atni saqlab qolish borasida jiddiy muammolarga duch kelayotganini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, zamonaviy futbolda pressing, tezkor hujumlar va raqibga doimiy bosim o‘tkazish katta jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Agar futbolchilar butun uchrashuv davomida yuqori intensivlikni saqlay olmasa, taktik rejalarni amalga oshirish ham qiyinlashadi.

Pochettino «Yunayted»ni yuguradigan jamoaga aylantirmoqchi

Maurisio Pochettinoning murabbiylik falsafasida yuqori intensivlik, faol pressing va jamoaviy harakat muhim o‘rin tutadi. U boshqargan jamoalardan raqibga maydonning har bir qismida bosim o‘tkazish, to‘p uchun kurashish va hujumdan himoyaga tez o‘tish talab etiladi.

Shu bois argentinalik mutaxassis uchun futbolchilarning jismoniy holati shunchaki qo‘shimcha ko‘rsatkich emas, balki taktik tizimning asosiy poydevoridir.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Pochettino «Manchester Yunayted»da jismoniy tayyorgarlik masalasiga ham alohida e’tibor qaratishi kutilmoqda. Uning o‘g‘li Sebastyano ham mutaxassis sifatida murabbiylar shtabida ishtirok etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.

Pochettinoning «Manchester Yunayted»dagi ishi qachon boshlanadi?

Eslatib o‘tamiz, «Manchester Yunayted» 13 noyabr kuni Maurisio Pochettino bilan kelishuvga erishilganini rasman e’lon qildi. Klub ma’lumotiga ko‘ra, argentinalik mutaxassis 18 noyabrdan boshlab jamoa boshqaruviga kirishadi.

U AQSH milliy jamoasi bilan bog‘liq majburiyatlarini yakunlagandan keyin Manchesterga keladi. Pochettinoning birinchi muhim sinovi esa 22 noyabr kuni «Liverpul»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan uchrashuv bo‘lishi kutilmoqda.

Yangi murabbiyning dastlabki qadamlaridanoq jismoniy tayyorgarlikka urg‘u berishi bejiz emas. Zero, «Manchester Yunayted»ning muammosi faqat natijalarda emas, balki maydondagi harakat va intensivlikda ham namoyon bo‘lmoqda.

Endi asosiy savol — Pochettino jamoani qisqa vaqt ichida qanchalik o‘zgartira oladi? Agar u futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilab, yuqori sur’atda o‘ynaydigan jamoa shakllantira olsa, «Old Trafford»da yangi davr boshlanishi mumkin. Biroq buning uchun faqat dam olish tartibini o‘zgartirish emas, balki maydondagi natijalar bilan ham o‘zgarishlarni isbotlash talab etiladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari