Pochettino «Manchester Yunayted»da birinchi o‘zgarishni boshlamoqchi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted» jamoasida futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilash maqsadida o‘yindan keyingi dam olish kunini bekor qilib, ularni bazaga chaqirishni rejalashtirmoqda.
- Ushbu qaror jamoaning Angliya Premer-ligasidagi bosib o‘tilgan masofa va yugurish tezligi bo‘yicha past ko‘rsatkichlari sababli qabul qilindi.
- Maykl Kerrik davridagi tartibdan farqli o‘laroq, futbolchilar endi Karrington bazasida maxsus tiklanish dasturlarida ishtirok etishadi.
«Manchester Yunayted»da Maurisio Pochettino davri boshlanishi bilan futbolchilarni jiddiy o‘zgarishlar kutmoqda. Argentinalik mutaxassis jamoaning jismoniy holatini yaxshilashni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilagan. Shu maqsadda o‘yindan keyingi odatiy dam olish kunini bekor qilish va futbolchilarni tiklanish mashg‘ulotlari uchun klub bazasiga chaqirish rejalashtirilayotgani haqida xabar tarqaldi.
The Touchline nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Pochettino jamoa a’zolarining o‘yindan keyingi kunni to‘liq dam olish bilan o‘tkazish amaliyotini o‘zgartirmoqchi. Endi futbolchilar uylariga tarqalish o‘rniga, Karrington bazasiga kelib, maxsus tiklanish dasturlarida ishtirok etishi kutilmoqda.
Pochettino Maykl Kerrik davridagi tartibni o‘zgartirmoqchi
Avval Maykl Kerrik boshqaruvida «Manchester Yunayted» futbolchilari o‘yindan keyingi kuni, odatda, to‘liq dam olish imkoniyatiga ega bo‘lardi. Yangi murabbiy esa bu yondashuvni o‘zgartirish niyatida.
Bu o‘zgarish futbolchilarga ortiqcha yuklama berish uchun emas, balki o‘yinlardan keyin organizmni to‘g‘ri tiklash, jismoniy holatni nazorat qilish va keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlikni tizimli tashkil etish maqsadida amalga oshirilishi kutilmoqda.
Zamonaviy futbolda tiklanish jarayoni mashg‘ulotlarning muhim qismi hisoblanadi. Unga yengil jismoniy faollik, mushaklarni bo‘shashtirish, fizioterapiya va individual tiklanish dasturlari kirishi mumkin. Shu sababli futbolchilarning bazada bo‘lishi ularning har biri bilan alohida ishlash imkonini beradi.
«Manchester Yunayted» Premer-ligada jismoniy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ortda qolmoqda
Pochettinoning bunday qarorga kelishiga sabab sifatida jamoaning Angliya Premer-ligasidagi jismoniy ko‘rsatkichlari keltirilmoqda.
The Touchline tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, «Manchester Yunayted» qator muhim statistik yo‘nalishlarda chempionatning quyi o‘rinlaridan joy olgan:
Umumiy bosib o‘tilgan masofa bo‘yicha — 19-o‘rin;
Yuqori tezlikda yugurish masofasi bo‘yicha — 17-o‘rin;
O‘yin davomidagi o‘rtacha eng yuqori tezlik bo‘yicha — 19-o‘rin.
Bu raqamlar jamoaning maydondagi harakatchanligi va yuqori sur’atni saqlab qolish borasida jiddiy muammolarga duch kelayotganini ko‘rsatadi.
Ayniqsa, zamonaviy futbolda pressing, tezkor hujumlar va raqibga doimiy bosim o‘tkazish katta jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Agar futbolchilar butun uchrashuv davomida yuqori intensivlikni saqlay olmasa, taktik rejalarni amalga oshirish ham qiyinlashadi.
Pochettino «Yunayted»ni yuguradigan jamoaga aylantirmoqchi
Maurisio Pochettinoning murabbiylik falsafasida yuqori intensivlik, faol pressing va jamoaviy harakat muhim o‘rin tutadi. U boshqargan jamoalardan raqibga maydonning har bir qismida bosim o‘tkazish, to‘p uchun kurashish va hujumdan himoyaga tez o‘tish talab etiladi.
Shu bois argentinalik mutaxassis uchun futbolchilarning jismoniy holati shunchaki qo‘shimcha ko‘rsatkich emas, balki taktik tizimning asosiy poydevoridir.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Pochettino «Manchester Yunayted»da jismoniy tayyorgarlik masalasiga ham alohida e’tibor qaratishi kutilmoqda. Uning o‘g‘li Sebastyano ham mutaxassis sifatida murabbiylar shtabida ishtirok etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan.
Pochettinoning «Manchester Yunayted»dagi ishi qachon boshlanadi?
Eslatib o‘tamiz, «Manchester Yunayted» 13 noyabr kuni Maurisio Pochettino bilan kelishuvga erishilganini rasman e’lon qildi. Klub ma’lumotiga ko‘ra, argentinalik mutaxassis 18 noyabrdan boshlab jamoa boshqaruviga kirishadi.
U AQSH milliy jamoasi bilan bog‘liq majburiyatlarini yakunlagandan keyin Manchesterga keladi. Pochettinoning birinchi muhim sinovi esa 22 noyabr kuni «Liverpul»ga qarshi bo‘lib o‘tadigan uchrashuv bo‘lishi kutilmoqda.
Yangi murabbiyning dastlabki qadamlaridanoq jismoniy tayyorgarlikka urg‘u berishi bejiz emas. Zero, «Manchester Yunayted»ning muammosi faqat natijalarda emas, balki maydondagi harakat va intensivlikda ham namoyon bo‘lmoqda.
Endi asosiy savol — Pochettino jamoani qisqa vaqt ichida qanchalik o‘zgartira oladi? Agar u futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilab, yuqori sur’atda o‘ynaydigan jamoa shakllantira olsa, «Old Trafford»da yangi davr boshlanishi mumkin. Biroq buning uchun faqat dam olish tartibini o‘zgartirish emas, balki maydondagi natijalar bilan ham o‘zgarishlarni isbotlash talab etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…