Xamzat Chimayev sobiq UFC chempionini mag‘lub etdi: Kris Uaydmanga qarshi bellashuvda nima bo‘ldi?
Xamzat Chimayev yana bir bor o‘zining kurashdagi ustunligini namoyish qildi. UFC'ning sobiq chempioni Abu-Dabida tashkil etilgan RAF turnirida yana bir sobiq chempion — amerikalik Kris Uaydmanga qarshi bellashuv o‘tkazib, raqibini texnik ustunlik bilan mag‘lub etdi. E’tiborlisi, bu uchrashuv dastlab boshqa raqibga qarshi rejalashtirilgan edi.
Chimayevning raqibi oxirgi daqiqada o‘zgardi
14 noyabr kuni BAAning Abu-Dabi shahridagi Etihad Arena arenasida Real American Freestyle (RAF) tashkilotining navbatdagi turniri bo‘lib o‘tdi. Oqshomning markaziy bellashuvida Xamzat Chimayev amerikalik Kris Uaydmanga qarshi kurash olib bordi.
Aslida, Chimayevning raqibi Kolbi Kovington bo‘lishi kerak edi. Biroq amerikalik sportchi jarohat sababli bellashuvdan chiqdi. Tashkilot uning o‘rniga UFC sobiq chempioni Kris Uaydmanni taklif qildi.
Shu tariqa, ikki sobiq UFC chempioni o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning asosiy voqeasiga aylandi. Bellashuv RAF tashkilotining yarim og‘ir vazndagi krossover chempionlik kamari uchun o‘tkazildi.
Xamzat raqibiga imkoniyat qoldirmadi
Bellashuvda Chimayev o‘zining kurashdagi yuqori saviyasini yana bir bor ko‘rsatdi. U amerikalik raqibiga jiddiy qarshilik ko‘rsatish imkonini bermadi va texnik ustunlik bilan g‘alaba qozondi.
MMA Fighting ma’lumotiga ko‘ra, Chimayev Uaydmanni texnik ustunlik asosida mag‘lub etgan. Arab News nashri esa hamyurtimizga aylangan sportchi g‘alabani ikki daqiqadan kam vaqt ichida rasmiylashtirganini yozdi.
Bu natija Chimayevning RAF musobaqalaridagi muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirdi. U avval ham bir qator taniqli MMA jangchilariga qarshi kurash bellashuvlarida g‘alaba qozongan edi.
Kris Uaydman ham oddiy raqib emas
Kris Uaydman UFC tarixidagi eng mashhur o‘rta vazn chempionlaridan biri hisoblanadi. U 2013 yilda braziliyalik afsona Anderson Silvani mag‘lub etib, uning uzoq davom etgan chempionlik hukmronligiga nuqta qo‘ygan.
Amerikalik jangchi keyinchalik chempionlik kamarini uch marta muvaffaqiyatli himoya qilgan. U nafaqat MMA, balki erkin kurashda ham jiddiy tajribaga ega. U NCAA musobaqalarida ikki marta umumamerika maqomiga erishgan.
Uaydman professional MMA faoliyatini 2025 yil yanvar oyida yakunlagan bo‘lsa-da, kurash va greppling musobaqalarida ishtirok etishda davom etmoqda. Shu sababli Chimayevga qarshi bellashuv uning uchun ham muhim sinov bo‘ldi.
Chimayevning kurashdagi g‘alabalari davom etmoqda
Xamzat Chimayev MMAdagi faoliyati bilan bir qatorda kurash musobaqalarida ham o‘zini ko‘rsatmoqda. Uning kuchli jihatlaridan biri — raqibni tezda parterga o‘tkazish, nazorat qilish va hujumkor harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir.
Abu-Dabidagi g‘alabasi esa uning kurash yo‘nalishidagi imkoniyatlari ham yuqori ekanini yana bir bor namoyon qildi.
Chimayevning o‘zi ham avvalroq kurash va greppling bellashuvlarida qatnashishga qiziqishini bildirgan. U uchun bunday musobaqalar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni saqlash, balki o‘zini boshqa yo‘nalishda ham sinab ko‘rish imkoniyatidir.
Shunday qilib, Kris Uaydmanga qarshi bellashuv Chimayevning navbatdagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Endi muxlislarni uning keyingi raqibi va kurash maydonidagi yangi rejalari qiziqtirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…