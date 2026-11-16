Xamzat Chimayev sobiq UFC chempionini mag‘lub etdi: Kris Uaydmanga qarshi bellashuvda nima bo‘ldi?

2 daqiqa o'qish2
Xamzat Chimayev sobiq UFC chempionini mag‘lub etdi: Kris Uaydmanga qarshi bellashuvda nima bo‘ldi?

Xamzat Chimayev yana bir bor o‘zining kurashdagi ustunligini namoyish qildi. UFC'ning sobiq chempioni Abu-Dabida tashkil etilgan RAF turnirida yana bir sobiq chempion — amerikalik Kris Uaydmanga qarshi bellashuv o‘tkazib, raqibini texnik ustunlik bilan mag‘lub etdi. E’tiborlisi, bu uchrashuv dastlab boshqa raqibga qarshi rejalashtirilgan edi.

Chimayevning raqibi oxirgi daqiqada o‘zgardi

14 noyabr kuni BAAning Abu-Dabi shahridagi Etihad Arena arenasida Real American Freestyle (RAF) tashkilotining navbatdagi turniri bo‘lib o‘tdi. Oqshomning markaziy bellashuvida Xamzat Chimayev amerikalik Kris Uaydmanga qarshi kurash olib bordi.

Aslida, Chimayevning raqibi Kolbi Kovington bo‘lishi kerak edi. Biroq amerikalik sportchi jarohat sababli bellashuvdan chiqdi. Tashkilot uning o‘rniga UFC sobiq chempioni Kris Uaydmanni taklif qildi.

Shu tariqa, ikki sobiq UFC chempioni o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning asosiy voqeasiga aylandi. Bellashuv RAF tashkilotining yarim og‘ir vazndagi krossover chempionlik kamari uchun o‘tkazildi.

Xamzat raqibiga imkoniyat qoldirmadi

Bellashuvda Chimayev o‘zining kurashdagi yuqori saviyasini yana bir bor ko‘rsatdi. U amerikalik raqibiga jiddiy qarshilik ko‘rsatish imkonini bermadi va texnik ustunlik bilan g‘alaba qozondi.

MMA Fighting ma’lumotiga ko‘ra, Chimayev Uaydmanni texnik ustunlik asosida mag‘lub etgan. Arab News nashri esa hamyurtimizga aylangan sportchi g‘alabani ikki daqiqadan kam vaqt ichida rasmiylashtirganini yozdi.

Bu natija Chimayevning RAF musobaqalaridagi muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirdi. U avval ham bir qator taniqli MMA jangchilariga qarshi kurash bellashuvlarida g‘alaba qozongan edi.

Kris Uaydman ham oddiy raqib emas

Kris Uaydman UFC tarixidagi eng mashhur o‘rta vazn chempionlaridan biri hisoblanadi. U 2013 yilda braziliyalik afsona Anderson Silvani mag‘lub etib, uning uzoq davom etgan chempionlik hukmronligiga nuqta qo‘ygan.

Amerikalik jangchi keyinchalik chempionlik kamarini uch marta muvaffaqiyatli himoya qilgan. U nafaqat MMA, balki erkin kurashda ham jiddiy tajribaga ega. U NCAA musobaqalarida ikki marta umumamerika maqomiga erishgan.

Uaydman professional MMA faoliyatini 2025 yil yanvar oyida yakunlagan bo‘lsa-da, kurash va greppling musobaqalarida ishtirok etishda davom etmoqda. Shu sababli Chimayevga qarshi bellashuv uning uchun ham muhim sinov bo‘ldi.

Chimayevning kurashdagi g‘alabalari davom etmoqda

Xamzat Chimayev MMAdagi faoliyati bilan bir qatorda kurash musobaqalarida ham o‘zini ko‘rsatmoqda. Uning kuchli jihatlaridan biri — raqibni tezda parterga o‘tkazish, nazorat qilish va hujumkor harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir.

Abu-Dabidagi g‘alabasi esa uning kurash yo‘nalishidagi imkoniyatlari ham yuqori ekanini yana bir bor namoyon qildi.

Chimayevning o‘zi ham avvalroq kurash va greppling bellashuvlarida qatnashishga qiziqishini bildirgan. U uchun bunday musobaqalar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni saqlash, balki o‘zini boshqa yo‘nalishda ham sinab ko‘rish imkoniyatidir.

Shunday qilib, Kris Uaydmanga qarshi bellashuv Chimayevning navbatdagi ishonchli g‘alabasi bilan yakunlandi. Endi muxlislarni uning keyingi raqibi va kurash maydonidagi yangi rejalari qiziqtirmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari