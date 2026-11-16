«Real Madrid» xohlagan yulduz klubda qoladi: «Manchester Siti»dan kutilmagan qadam

1 daqiqa o'qish13
«Real Madrid» xohlagan yulduz klubda qoladi: «Manchester Siti»dan kutilmagan qadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» klubi portugaliyalik himoyachi Mateush Nunesh bilan yangi uch yillik shartnoma imzolashga yaqin turibdi.
  • Kelishuvga ko‘ra, futbolchining haftalik maoshi 20 ming funtga oshirilib, 150 ming funt sterlingni tashkil etadi.
  • Madridning «Real» klubi qiziqishiga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati o‘z o‘yinchisini jamoada saqlab qolishni maqsad qilgan.

Angliyaning amaldagi grandlaridan biri «Manchester Siti» o‘z tarkibidagi muhim futbolchilardan birini saqlab qolish borasida hal qiluvchi qadam tashlamoqda. Nufuzli Manchester Evening News nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, portugaliyalik himoyachi Mateush Nunesh klub bilan yangi uch yillik shartnoma borasida kelishuvga juda yaqin turibdi.

Maoshning oshirilishi va yangi shart-sharoitlar

Yangi kelishuvga ko‘ra, futbolchining moliyaviy shartlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Jumladan, Mateush Nuneshning haftalik maoshi 20 ming funt sterlingga oshirilib, hech qanday bonuslarsiz 150 ming funtni tashkil etadi. Eslatib o‘tamiz, uning amaldagi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan edi.

Mateush Nunesh 2023 yilning yozida «Vulverxempton»dan «Manchester Siti» safiga 62 million yevro evaziga ko‘chib o‘tgan edi. Dastlabki mavsumida u asosiy tarkibda unchalik ko‘p maydonga tushmagan bo‘lsa-da, 2025 yilda Kayl Uoker jamoani tark etgach, o‘z pozitsiyasini o‘zgartirib, o‘ng qanot himoyasida ishonchli o‘yin ko‘rsata boshladi. O‘tgan mavsumda u aynan shu vazifada mustahkam o‘rin egallab, 32 bor maydonga asosiy tarkibda tushdi.

Shartnoma va futbolchi ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Yangi shartnoma muddati

Yangi uch yillik bitim

Haftalik maosh

Bonuslarsiz 150 ming funt (20 ming funtga oshirildi)

Dastlabki transfer qiymati

62 million yevro (2023 yil, «Vulverxempton»dan)

Joriy holati

Jarohatdan keyin tiklanish jarayonini o‘tkazmoqda

«Real Madrid» qiziqishi va moliyaviy tekshiruvlar

Madridning «Real» klubi tomonidan jiddiy qiziqish bildirilganiga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati portugaliyalik futbolchini jamoada olib qolishni o‘z oldiga asosiy vazifa qilib qo‘ygan. Hozirda Nunesh jarohatdan so‘ng tiklanish jarayonini o‘tkazmoqda.

Qayd etish joizki, mazkur shartnomaning uzaytirilishi klubga nisbatan moliyaviy qoidalarni buzish ishi bo‘yicha olib borilayotgan tekshiruvlar fonida sodir bo‘lmoqda. Ushbu tekshiruvlar doirasida «Manchester Siti»ga jiddiy jazolar, jumladan ochkolarni kamaytirish kabi sanksiyalar qo‘llanilishi mumkinligi haqida ham xabarlar berilgan edi.

Sizningcha, «Manchester Siti»ning bunday qadamlari jamoaning kelajakdagi barqarorligini ta’minlashda qanchalik muhim hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari