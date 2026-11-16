«Real Madrid» xohlagan yulduz klubda qoladi: «Manchester Siti»dan kutilmagan qadam
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» klubi portugaliyalik himoyachi Mateush Nunesh bilan yangi uch yillik shartnoma imzolashga yaqin turibdi.
- Kelishuvga ko‘ra, futbolchining haftalik maoshi 20 ming funtga oshirilib, 150 ming funt sterlingni tashkil etadi.
- Madridning «Real» klubi qiziqishiga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati o‘z o‘yinchisini jamoada saqlab qolishni maqsad qilgan.
Angliyaning amaldagi grandlaridan biri «Manchester Siti» o‘z tarkibidagi muhim futbolchilardan birini saqlab qolish borasida hal qiluvchi qadam tashlamoqda. Nufuzli Manchester Evening News nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, portugaliyalik himoyachi Mateush Nunesh klub bilan yangi uch yillik shartnoma borasida kelishuvga juda yaqin turibdi.
Maoshning oshirilishi va yangi shart-sharoitlar
Yangi kelishuvga ko‘ra, futbolchining moliyaviy shartlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Jumladan, Mateush Nuneshning haftalik maoshi 20 ming funt sterlingga oshirilib, hech qanday bonuslarsiz 150 ming funtni tashkil etadi. Eslatib o‘tamiz, uning amaldagi shartnomasi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan edi.
Mateush Nunesh 2023 yilning yozida «Vulverxempton»dan «Manchester Siti» safiga 62 million yevro evaziga ko‘chib o‘tgan edi. Dastlabki mavsumida u asosiy tarkibda unchalik ko‘p maydonga tushmagan bo‘lsa-da, 2025 yilda Kayl Uoker jamoani tark etgach, o‘z pozitsiyasini o‘zgartirib, o‘ng qanot himoyasida ishonchli o‘yin ko‘rsata boshladi. O‘tgan mavsumda u aynan shu vazifada mustahkam o‘rin egallab, 32 bor maydonga asosiy tarkibda tushdi.
Shartnoma va futbolchi ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Yangi shartnoma muddati
Yangi uch yillik bitim
Haftalik maosh
Bonuslarsiz 150 ming funt (20 ming funtga oshirildi)
Dastlabki transfer qiymati
62 million yevro (2023 yil, «Vulverxempton»dan)
Joriy holati
Jarohatdan keyin tiklanish jarayonini o‘tkazmoqda
«Real Madrid» qiziqishi va moliyaviy tekshiruvlar
Madridning «Real» klubi tomonidan jiddiy qiziqish bildirilganiga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati portugaliyalik futbolchini jamoada olib qolishni o‘z oldiga asosiy vazifa qilib qo‘ygan. Hozirda Nunesh jarohatdan so‘ng tiklanish jarayonini o‘tkazmoqda.
Qayd etish joizki, mazkur shartnomaning uzaytirilishi klubga nisbatan moliyaviy qoidalarni buzish ishi bo‘yicha olib borilayotgan tekshiruvlar fonida sodir bo‘lmoqda. Ushbu tekshiruvlar doirasida «Manchester Siti»ga jiddiy jazolar, jumladan ochkolarni kamaytirish kabi sanksiyalar qo‘llanilishi mumkinligi haqida ham xabarlar berilgan edi.
Sizningcha, «Manchester Siti»ning bunday qadamlari jamoaning kelajakdagi barqarorligini ta’minlashda qanchalik muhim hisoblanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…