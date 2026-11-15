Energiya ta’minoti va ijtimoiy himoya: Qator yangi imtiyozlar va subsidiyalar joriy etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 1 noyabrdan boshlab tabiiy gaz mavjud bo'lmagan yoki yetkazib berish qiyin bo'lgan hududlarda elektr energiyasining oylik bazaviy me'yori 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatga oshirildi.
- 15 noyabrdan boshlab aholi uchun suyultirilgan gazning chakana sotish narxi 1 kilogramm uchun 5 000 so'm etib belgilandi va xarajatlar bilan narx o'rtasidagi farq davlat budjetidan subsidiya sifatida qoplanadi.
Hukumatning tegishli qarorlariga muvofiq, respublika aholisini energiya resurslari bilan barqaror ta’minlash hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo‘llab-quvvatlash borasida qator muhim o‘zgarishlar joriy etilmoqda. Xususan, tabiiy gaz yetkazib berish qiyin bo‘lgan hududlar uchun elektr energiyasi iste’moli me’yorlari qayta ko‘rib chiqildi va suyultirilgan gaz bo‘yicha yangi subsidiyalar belgilandi.
Elektr energiyasining bazaviy me’yori oshirildi
Mamlakatimizda kuz-qish mavsumini bekamu-ko‘st o‘tkazish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida muhim qadam qo‘yildi.
1 noyabrdan boshlab tabiiy gaz mavjud bo‘lmagan yoki yetkazib berish qiyin bo‘lgan hududlarda isitish mavsumida elektr energiyasining oylik bazaviy me’yori 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatga oshirildi. Bu haqda rasmiy manbalarda ham ta’kidlab o‘tilgan.
Suyultirilgan gaz narxi va yangi kompensatsiya mexanizmlari
Aholini suyultirilgan gaz bilan ta’minlash tizimida ham narxlar siyosati va kompensatsiya to‘lovlari tartibi belgilandi:
15 noyabrdan boshlab aholi uchun suyultirilgan gazning chakana sotish narxi 1 kilogramm uchun 5 000 so‘m (QQS bilan) etib belgilandi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, amaldagi xarajatlar bilan ushbu belgilangan narx o‘rtasidagi farq to‘liq davlat budjetidan subsidiya sifatida qoplanadi.
Shu bilan birga, ehtiyojmand oilalarni moddiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida xarid qilingan suyultirilgan gazning har bir kilogrammi uchun 3 000 so‘mdan, oyiga 20 kilogrammgacha kompensatsiya to‘lanadi. Bu esa bir oyda oilalarga 60 ming so‘mgacha yordam berilishini anglatadi.
Energiya ta’minoti va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash choralari
Asosiy shartlar va ko‘rsatkichlar
Elektr energiyasi me’yori
Gazlashmagan hududlarda isitish mavsumida oyiga 350 kVt·soatgacha oshirildi
Suyultirilgan gaz narxi
1 kg uchun 5 000 so‘m (farq davlat tomonidan subsidiyalanadi)
Kompensatsiya miqdori
Har bir kg uchun 3 000 so‘m (oyiga 20 kg yoki 60 ming so‘mgacha)
To‘lov mexanizmi va muddati
Mablag‘lar ijtimoiy kartaga o‘tkaziladi, qo‘llab-quvvatlash 2030 yilgacha davom etadi
Mablag‘larni o‘tkazish tartibi va muddatlari
Aholiga ajratilayotgan ushbu kompensatsiya mablag‘larini manzilli yetkazib berish maqsadida ular bevosita ijtimoiy kartaga o‘tkazib beriladi. Shuningdek, aholini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan mazkur kompensatsiya to‘lovlari 2030 yilgacha muntazam ravishda to‘lab borilishi ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, hukumat tomonidan joriy etilgan ushbu yangi me’yorlar va kompensatsiyalar aholi uchun qanchalik qulaylik yaratadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…