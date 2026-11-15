Energiya ta’minoti va ijtimoiy himoya: Qator yangi imtiyozlar va subsidiyalar joriy etildi

2 daqiqa o'qish18
Energiya ta’minoti va ijtimoiy himoya: Qator yangi imtiyozlar va subsidiyalar joriy etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 1 noyabrdan boshlab tabiiy gaz mavjud bo'lmagan yoki yetkazib berish qiyin bo'lgan hududlarda elektr energiyasining oylik bazaviy me'yori 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatga oshirildi.
  • 15 noyabrdan boshlab aholi uchun suyultirilgan gazning chakana sotish narxi 1 kilogramm uchun 5 000 so'm etib belgilandi va xarajatlar bilan narx o'rtasidagi farq davlat budjetidan subsidiya sifatida qoplanadi.

Hukumatning tegishli qarorlariga muvofiq, respublika aholisini energiya resurslari bilan barqaror ta’minlash hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo‘llab-quvvatlash borasida qator muhim o‘zgarishlar joriy etilmoqda. Xususan, tabiiy gaz yetkazib berish qiyin bo‘lgan hududlar uchun elektr energiyasi iste’moli me’yorlari qayta ko‘rib chiqildi va suyultirilgan gaz bo‘yicha yangi subsidiyalar belgilandi.

Elektr energiyasining bazaviy me’yori oshirildi

Mamlakatimizda kuz-qish mavsumini bekamu-ko‘st o‘tkazish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida muhim qadam qo‘yildi.

  • 1 noyabrdan boshlab tabiiy gaz mavjud bo‘lmagan yoki yetkazib berish qiyin bo‘lgan hududlarda isitish mavsumida elektr energiyasining oylik bazaviy me’yori 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatga oshirildi. Bu haqda rasmiy manbalarda ham ta’kidlab o‘tilgan.

Suyultirilgan gaz narxi va yangi kompensatsiya mexanizmlari

Aholini suyultirilgan gaz bilan ta’minlash tizimida ham narxlar siyosati va kompensatsiya to‘lovlari tartibi belgilandi:

  • 15 noyabrdan boshlab aholi uchun suyultirilgan gazning chakana sotish narxi 1 kilogramm uchun 5 000 so‘m (QQS bilan) etib belgilandi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, amaldagi xarajatlar bilan ushbu belgilangan narx o‘rtasidagi farq to‘liq davlat budjetidan subsidiya sifatida qoplanadi.

  • Shu bilan birga, ehtiyojmand oilalarni moddiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida xarid qilingan suyultirilgan gazning har bir kilogrammi uchun 3 000 so‘mdan, oyiga 20 kilogrammgacha kompensatsiya to‘lanadi. Bu esa bir oyda oilalarga 60 ming so‘mgacha yordam berilishini anglatadi.

Energiya ta’minoti va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash choralari

Asosiy shartlar va ko‘rsatkichlar

Elektr energiyasi me’yori

Gazlashmagan hududlarda isitish mavsumida oyiga 350 kVt·soatgacha oshirildi

Suyultirilgan gaz narxi

1 kg uchun 5 000 so‘m (farq davlat tomonidan subsidiyalanadi)

Kompensatsiya miqdori

Har bir kg uchun 3 000 so‘m (oyiga 20 kg yoki 60 ming so‘mgacha)

To‘lov mexanizmi va muddati

Mablag‘lar ijtimoiy kartaga o‘tkaziladi, qo‘llab-quvvatlash 2030 yilgacha davom etadi

Mablag‘larni o‘tkazish tartibi va muddatlari

Aholiga ajratilayotgan ushbu kompensatsiya mablag‘larini manzilli yetkazib berish maqsadida ular bevosita ijtimoiy kartaga o‘tkazib beriladi. Shuningdek, aholini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan mazkur kompensatsiya to‘lovlari 2030 yilgacha muntazam ravishda to‘lab borilishi ko‘zda tutilgan.

Sizningcha, hukumat tomonidan joriy etilgan ushbu yangi me’yorlar va kompensatsiyalar aholi uchun qanchalik qulaylik yaratadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Iqtisodiyot yangiliklari