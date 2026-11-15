100 soat yig‘lashga uringan bloger 45 daqiqa ko‘rmay qoldi

2 daqiqa o'qish25
100 soat yig‘lashga uringan bloger 45 daqiqa ko‘rmay qoldi

Nigeriyalik komik va ijtimoiy tarmoqlar faoli dunyo rekordini o‘rnatish maqsadida 100 soat davomida to‘xtamasdan yig‘lashga urindi. Biroq bir necha soat davomida o‘zini majburan yig‘lashga undagan yigit kutilmagan oqibatlarga duch keldi. Uning aytishicha, tajriba davomida ko‘rish qobiliyati vaqtincha yo‘qolgan va bu holat taxminan 45 daqiqa davom etgan.

Instagram ijtimoiy tarmog‘ida «237_towncryer» nomi bilan tanilgan Tembu Daniel o‘z taxallusiga mos ravishda g‘alati rekord o‘rnatishga qaror qildi. Uning maqsadi — 100 soat davomida uzluksiz yig‘lab, eng uzoq vaqt to‘xtamasdan yig‘lash bo‘yicha jahon rekordini qayd etish edi.

Nigeriyalik yigit ushbu g‘ayrioddiy marafonni 9 iyul kuni boshladi. Biroq rejalashtirilgan 100 soatlik sinovni boshlaganidan atigi olti soat o‘tib, kutilmagan salbiy ta’sirlar tufayli uni vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, bir necha soat davomida o‘zini to‘xtovsiz yig‘lashga majburlash Tembuning salomatligiga ta’sir ko‘rsatgan. Unda bosh og‘rig‘i, ko‘zlarning shishishi va yuzning umumiy tarzda bo‘rtib ketishi kuzatilgan. Ammo eng xavotirli holat uning ko‘rish qobiliyati bilan bog‘liq bo‘ldi. Yigitning aytishicha, u taxminan 45 daqiqa davomida qisman ko‘rmay qolgan.

«Men strategiyamni qayta ko‘rib chiqishga va yig‘lash darajasini kamaytirishga majbur bo‘ldim», — dedi internetdagi chiqishlari bilan tanilgan Daniel BBC nashriga bergan intervyusida. Shu bilan birga, u yuzaga kelgan qiyinchiliklar o‘z maqsadiga erishish yo‘lida to‘siq bo‘lishini istamaganini ham ta’kidladi.

Shunga qaramay, Tembu haqiqatan ham 100 soat davomida uzluksiz yig‘lashga muvaffaq bo‘lgan-bo‘lmagani hozircha noma’lum. Chunki uning Instagram sahifasida e’lon qilingan urinishga oid bir nechta videolarda taymer atigi 2 soat 9 daqiqa va 5 soat 54 daqiqani ko‘rsatgan. Bu esa belgilangan muddat to‘liq yakunlanganini tasdiqlash uchun yetarli emas.

Qizig‘i shundaki, afrikalik bloger joriy oy boshida Instagram sahifasida rekord o‘rnatishga urinayotgani haqida maxsus e’lon ham joylashtirgan. Unda Ginnesning rekordlar kitobi logotipidan foydalanilgan edi. Biroq aslida Daniel o‘zining g‘ayrioddiy yig‘lash marafoni haqida Ginnes vakillari bilan bog‘lanmagan.

Ehtimol, bu uning uchun yaxshi qaror bo‘lgandir. Sababi mashhur tashkilot blogerning tashabbusiga munosabat bildirib, bunday rekordni rasman kuzatib bormasligini ma’lum qildi.

«So‘nggi paytlarda tarqalayotgan ayrim mish-mishlarga oydinlik kiritish uchun aytamiz: biz eng uzoq davom etgan yig‘lash marafoni bo‘yicha rekordni hech qachon nazorat qilmaymiz», — deya xabar berdi Ginnes tashkiloti X ijtimoiy tarmog‘ida.

Shunday qilib, Tembu Daniel 100 soatlik maqsadiga erishgani tasdiqlanmagan bo‘lsa-da, uning urinishi kutilganidan ham ko‘proq e’tibor qozondi. G‘ayrioddiy tashabbus xalqaro ommaviy axborot vositalari sarlavhalarida paydo bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda ham tezda tarqaldi.

Shu tariqa, oddiy ko‘ringan, ammo juda g‘ayrioddiy maqsadni ko‘zlagan ushbu urinish internetda katta shov-shuvga aylandi. Biroq voqea uzoq vaqt yig‘lashga urinish inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini ham ko‘rsatdi.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari