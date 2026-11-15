Qisqa videolarni ko‘p ko‘rish miya faoliyatiga qanday ta’sir qiladi?
Instagram Reels, YouTube Shorts va TikTok kabi platformalardagi qisqa videolarni uzoq vaqt tomosha qilish insonning diqqatini jamlash qobiliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Olimlar qisqa videolarni ko‘p ko‘rish bilan diqqatni bir joyga qaratishdagi qiyinchiliklar o‘rtasida bog‘liqlik borligini aniqlagan.
Buning sababi shundaki, qisqa vaqt ichida bir-biridan keskin farq qiluvchi ko‘plab videolarni tomosha qilishga miya doimiy ravishda moslashishga majbur bo‘ladi. Natijada yangi axborotni tez-tez qabul qilishga odatlanish uzoq vaqt davomida bir mashg‘ulotga e’tibor qaratishni qiyinlashtirishi mumkin.
Ayrim insonlarda bunday odat uzun matnlarni o‘qish, dars tayyorlash yoki zerikarli vazifalarni oxirigacha bajarishda qiyinchilik tug‘dirishi ehtimoldan xoli emas.
Bundan tashqari, ayniqsa, uxlashdan oldin qisqa videolarni uzluksiz tomosha qilish uyqu vaqtini kechiktirishi va dam olish tartibini buzishi mumkin.
Mutaxassislar bunday holatlarning oldini olish uchun telefondan foydalanish vaqtini nazorat qilish, videolar orasida tanaffus olish va uxlashdan oldin ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklashni tavsiya etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…