Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun kurash: To‘purarlar poygasida kim peshqadam?

2 daqiqa o'qish39
Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun kurash: To‘purarlar poygasida kim peshqadam?

Turkiya Superligasining 11-tur uchrashuvlari qizg‘in va kutilmagan natijalarga boy tarzda yakunlandi. Joriy mavsumda turk ligasini kuzatib borayotgan muxlisu mutaxassislarni eng ko‘p qiziqtirayotgan masala bu — «Oltin butsa» uchun ketayotgan murosasiz to‘purarlar poygasidir. O‘tgan yoz transfer oynasida Yevropaning top-ligalaridan tashrif buyurgan mashhur yulduz hujumchilarning qo‘shilishi chempionat saviyasi va raqobatni keskin oshirib yubordi.

Yangi peshqadam va jarohat olgan yulduzlar

O‘n birinchi tur yakunlariga ko‘ra, to‘purarlar reytingida yaqqol o‘zgarish yuz berdi va “Amed” klubi forvardi Gift Orban birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Nigeriyalik hujumchi “Galatasaroy”ga qarshi o‘tgan bahcda yana o‘z hisobiga bitta gol yozdirib qo‘ydi.

O‘z navbatida, uning hamyurti va asosiy ta’qibchilaridan biri — “Galatasaroy” yetakchisi Viktor Osimxen jarohat tufayli ushbu turdagi o‘yinni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi. Shu sababli Osimxenning hisobidagi to‘qqizta gol hozircha o‘zgarishsiz qolmoqda.

To‘purarlar reytingi peshqadamlari

Joriy gollar soni va holati

Gift Orban («Amed»)

Peshqadam, gollari soni oshmoqda

Viktor Osimxen («Galatasaroy»)

9 ta gol (jarohat sababli vaqtincha maydonda yo‘q)

Muhammad Saloh («Trabzonspor»)

9 ta gol (11-turda yana o‘z hisobini bitta to‘p bilan boyitdi)

Dushan Vlaxovich («Beshiktosh»)

9 ta gol (so‘nggi turda dubl qayd etib, peshqadamlarga yetib oldi)

Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovichning faolligi

Ikki nigeriyalik hujumchidan keyingi pog‘onani egallab turgan uch nafar taniqli forvarddan ikkitasi 11-turda o‘z gollarini nishonladi. “Trabzonspor”ning yulduzli vakili Muhammad Saloh joriy mavsumdagi to‘qqizinchi golini kiritgan bo‘lsa, “Beshiktosh” hujumchisi Dushan Vlaxovich ushbu turda dubl qayd etish orqali Viktor Osimxen va Muhammad Salohga yetib oldi.

Eldor Shomurodovning kurashi va ta’qibchilar

“Bashakshehir” klubining hujum chizig‘idagi asosiy figuraga aylangan hamyurtimiz Eldor Shomurodov jamoasining navbatdagi irodali g‘alabasida muhim ishtirok etdi. Biroq mazkur turda legionerimiz raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Natijada Shomurodovning hisobidagi gollar soni sakkiztaligicha qoldi va u to‘purarlar reytingida uchinchi o‘ringa tushdi.

Shuningdek, Superliga to‘purarlari ro‘yxatida yetakchilarni yettitadan gol bilan Juan («Gyoztepe»), Adrian Benedichak («Kasimpasha»), Vedat Muriki («Fenerbaxche») hamda hisobida oltitadan to‘p bo‘lgan Xesus Ramires («Chorum»), Dia Saba («Amed») va Meyson Grinvud («Fenerbaxche») kabi tahlikali o‘yinchilar yaqindan ta’qib qilmoqda.

Sizningcha, joriy mavsumda Turkiya Superligasining «Oltin butsa» sohibi kim bo‘ladi? Eldor Shomurodov yana peshqadamlikni qo‘lga ola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari