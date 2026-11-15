Turkiya Superligasida «Oltin butsa» uchun kurash: To‘purarlar poygasida kim peshqadam?
Turkiya Superligasining 11-tur uchrashuvlari qizg‘in va kutilmagan natijalarga boy tarzda yakunlandi. Joriy mavsumda turk ligasini kuzatib borayotgan muxlisu mutaxassislarni eng ko‘p qiziqtirayotgan masala bu — «Oltin butsa» uchun ketayotgan murosasiz to‘purarlar poygasidir. O‘tgan yoz transfer oynasida Yevropaning top-ligalaridan tashrif buyurgan mashhur yulduz hujumchilarning qo‘shilishi chempionat saviyasi va raqobatni keskin oshirib yubordi.
Yangi peshqadam va jarohat olgan yulduzlar
O‘n birinchi tur yakunlariga ko‘ra, to‘purarlar reytingida yaqqol o‘zgarish yuz berdi va “Amed” klubi forvardi Gift Orban birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Nigeriyalik hujumchi “Galatasaroy”ga qarshi o‘tgan bahcda yana o‘z hisobiga bitta gol yozdirib qo‘ydi.
O‘z navbatida, uning hamyurti va asosiy ta’qibchilaridan biri — “Galatasaroy” yetakchisi Viktor Osimxen jarohat tufayli ushbu turdagi o‘yinni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi. Shu sababli Osimxenning hisobidagi to‘qqizta gol hozircha o‘zgarishsiz qolmoqda.
To‘purarlar reytingi peshqadamlari
Joriy gollar soni va holati
Gift Orban («Amed»)
Peshqadam, gollari soni oshmoqda
Viktor Osimxen («Galatasaroy»)
9 ta gol (jarohat sababli vaqtincha maydonda yo‘q)
Muhammad Saloh («Trabzonspor»)
9 ta gol (11-turda yana o‘z hisobini bitta to‘p bilan boyitdi)
Dushan Vlaxovich («Beshiktosh»)
9 ta gol (so‘nggi turda dubl qayd etib, peshqadamlarga yetib oldi)
Muhammad Saloh va Dushan Vlaxovichning faolligi
Ikki nigeriyalik hujumchidan keyingi pog‘onani egallab turgan uch nafar taniqli forvarddan ikkitasi 11-turda o‘z gollarini nishonladi. “Trabzonspor”ning yulduzli vakili Muhammad Saloh joriy mavsumdagi to‘qqizinchi golini kiritgan bo‘lsa, “Beshiktosh” hujumchisi Dushan Vlaxovich ushbu turda dubl qayd etish orqali Viktor Osimxen va Muhammad Salohga yetib oldi.
Eldor Shomurodovning kurashi va ta’qibchilar
“Bashakshehir” klubining hujum chizig‘idagi asosiy figuraga aylangan hamyurtimiz Eldor Shomurodov jamoasining navbatdagi irodali g‘alabasida muhim ishtirok etdi. Biroq mazkur turda legionerimiz raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Natijada Shomurodovning hisobidagi gollar soni sakkiztaligicha qoldi va u to‘purarlar reytingida uchinchi o‘ringa tushdi.
Shuningdek, Superliga to‘purarlari ro‘yxatida yetakchilarni yettitadan gol bilan Juan («Gyoztepe»), Adrian Benedichak («Kasimpasha»), Vedat Muriki («Fenerbaxche») hamda hisobida oltitadan to‘p bo‘lgan Xesus Ramires («Chorum»), Dia Saba («Amed») va Meyson Grinvud («Fenerbaxche») kabi tahlikali o‘yinchilar yaqindan ta’qib qilmoqda.
Sizningcha, joriy mavsumda Turkiya Superligasining «Oltin butsa» sohibi kim bo‘ladi? Eldor Shomurodov yana peshqadamlikni qo‘lga ola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…