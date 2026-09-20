Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!

·48·Foydali
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Uy sharoitida oddiy vositalar, masalan, sut, osh sodasi, sirka va spirt yordamida kiyimdagi turli dog‘larni, jumladan siyoh, qahva, yog‘ va rezavor mevalar dog‘larini samarali ketkazish mumkin.
  • Dog‘ni tozalashda matoning ko‘rinmaydigan joyida avval sinab ko‘rish, dog‘ni chekkadan markazga qarab artish va dog‘ni yangiligida tozalash muhim qoidalardir.
  • Ushbu usullar kiyimni buzmasdan tozalashga va vaqtni tejashga yordam beradi.

Kundalik hayotda sevimli kiyimlarga turli xil dog‘lar tushishi ko‘pchilikni tashvishga soladigan eng keng tarqalgan maishiy muammolardan biridir. Aksariyat insonlar bunday vaziyatda kiyimni darhol qimmatbaho kimyoviy tozalash markazlariga (kimchistkaga) olib borishni yoki chiqarib tashlashni o‘ylashadi. Biroq tajriba shuni ko‘rsatadiki, oshxona va uy aptechkasidagi eng oddiy, hamyonbop vositalar yordamida ham matoga zarar yetkazmasdan har qanday qiyin dog‘ni osongina bartaraf etish mumkin.

Buning uchun faqat qaysi dog‘ni nima bilan tozalashni to‘g‘ri bilish kifoya qiladi. Sut siyohni ketkazishi, osh sodasi qahva izini yo‘qotishi, muz esa yopishgan saqichni ajratib olishini bilarmidingiz? Xo‘sh, uy bekalari va har bir kishi uchun asqotadigan eng samarali layfxaklar nimalardan iborat, matoni buzmasdan tozalash sirlari qanday va kiyimni dastlabki holatiga qaytarish uchun qaysi oddiy qoidalarga amal qilish lozim?

«Kichik layfxak — katta natija»: Uydagi vositalar bilan dog‘larni yo‘qotish yo‘llari

Taqdim etilgan amaliy tavsiyalar asosida kundalik dog‘larni ketkazishning asosiy usullari:

  • Siyoh va ruchka izlari: Siyoh dog‘larini tozalashda oddiy sut mo‘jizaviy ta’sir ko‘rsatadi; ruchka pastasi tekkan joyni esa spirt yordamida osongina tozalash mumkin;

  • Pardoz va go‘zallik vositalari: Lab bo‘yog‘i (pomada) va yuz uchun ton kremi qoldirgan izlarni spirt bilan artish kifoya; tirnoq laki to‘kilganda esa maxsus lak o‘chirgich suyuqligi ish beradi;

  • Oziq-ovqat va ichimliklar: Qahva to‘kilgan joyga osh sodasi sepib ishlov beriladi; yog‘li dog‘larni idish yuvish vositasi eritadi; shokolad va kir dog‘larini esa oshxona sirkasi yordamida ketkazish mumkin;

  • Rezavor mevalar va ziravorlar: Meva dog‘lari yangi bo‘lsa limon sharbati bilan tozalanadi; turli xil rezavor mevalar sharbati tekkan matoga esa qaynoq suv quyib yuvish tavsiya etiladi; ovqatdagi zarchava (kurkuma) dog‘ini xo‘jalik sovuni bartaraf etadi;

  • Maxsus va qiyin dog‘lar: Kiyimga yopishib qolgan saqichni muz bilan muzlatib ko‘chirib olinadi; atir dog‘ini limon sharbati, yashil o‘t dog‘ini sirka, turli qizil dog‘larni esa vodorod peroksid (perekis vodoroda) suyuqligi yo‘qotadi.

Kiyimni tozalash bo‘yicha tezkor qo‘llanma: Dog‘ turi va zarur vosita

Uyda mavjud vositalar yordamida dog‘larni bartaraf etishning qiyosiy jadvali:

T/r

Dog‘ turi

Ketkazuvchi uy vositasi

Qo‘llash xususiyati

1

Siyoh dog‘lari

Sut

Dog‘li joyni sutda biroz namlab artish

2

Pomada izi

Spirt

Paxtaga spirt tomizib sekin artish

3

Qizil dog‘lar

Vodorod peroksid

Mato rangini tekshirib qo‘llash tavsiya etiladi

4

Qahva dog‘lari

Osh sodasi

Namlangan soda pastasi bilan ishqalash

5

Yog‘li dog‘lar

Idish yuvish vositasi

Yog‘ni parchalaydi, biroz kutib yuviladi

6

Ton kremi

Spirt

Yog‘li krem izlarini tez ketkazadi

7

Rezavor meva dog‘lari

Limon sharbati

Tabiiy kislota pigmentni sindiradi

8

Ruchka dog‘i

Spirt

Siyohni suyultirib, matodan chiqaradi

9

Tirnoq laki

Lak o‘chirgich

Ehtiyotkorlik bilan paxtada tozalanadi

10

O‘t (ko‘kat) dog‘i

Sirka

Xlorofill izini zararsizlantiradi

11

Atir dog‘i

Limon sharbati

Xushbo‘y yog‘lar asoratlarini ketkazadi

12

Saqiz

Muz

Qotirib, oson ko‘chirib olinadi

13

Zarchava (kurkuma)

Xo‘jalik sovuni

Ishqorli sovun rangni eritadi

14

Turli rezavorlar

Qaynoq suv

Matoning orqa tomonidan quyiladi

15

Shokolad va kir

Sirka

Kir va shirinlik asoratlarini ketkazadi

Uy bekalari va mutaxassislar tavsiyasi: Matoni buzmaslik qoidalari

Kiyimlarni asrab-avaylash bo‘yicha muhim maslahatlar:

  • Dog‘ni yangiligida ketkazing: To‘kilgan narsa qancha tez tozalansa, tolalar ichiga singib ulgurmaydi va oson ketadi;

  • Chekkadan markazga qarab harakat qiling: Dog‘ni artish chog‘ida uni yoyib yubormaslik uchun paxta yoki lattani dog‘ning chetidan markaziga qarab siljitish zarur;

  • Oldindan sinab ko‘rish: Sirka, spirt yoki vodorod peroksidni ishlatishdan oldin kiyimning ko‘rinmaydigan ichki chokida sinab ko‘rish mato rangi o‘chmasligini kafolatlaydi;

  • Oxirida iliq suv bilan yuvish: Vosita qo‘llanib dog‘ ketkazilgandan so‘ng, kiyimni oddiy kukun va iliq suvda chayib olish kifoya.

Ushbu oddiy va sinalgan layfxaklar uyingizdagi tozalikni saqlashga, vaqtingizni va pulingizni tejashga yordam beradi. Sevimli liboslaringizni tashlab yuborishga shoshilmang, barcha yechim oshxonangizda muhayyo!

Siz kiyimdagi qiyin dog‘larni ketkazishda ko‘proq qaysi uy vositasidan foydalanasiz? Sut yoki sirka bilan dog‘ tozalab ko‘rganmisiz? O‘z shaxsiy tajribangiz va sinalgan sirlaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu foydali qo‘llanmani barcha uy bekalari va yaqinlaringizga ulashing!

maishiy layfxaklarkiyimlarni tozalashdog‘larni ketkazish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Bugun, 10:02Nima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siriNima uchun tinimsiz mehnat boylik keltirmaydi? Ongni mo‘l-ko‘llikka moslashning 7 ta siri17.09, 17:47Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?16.09, 22:41«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!«Burgut va qarg‘a jangining siri!»: Hayotingizni o‘zgartiruvchi falsafiy xulosa!15.09, 09:21“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?“Kerak” va “majburman” so‘zlarini hayotingizdan olib tashlasangiz nima bo‘ladi?13.09, 17:37Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?Men o‘zimni qanday inson qilib yaratayapman? Hayotingizdagi eng qimmat narsa nima?13.09, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Oyning qaysi kunida dunyoga kelganingiz siz haqingizda nima deydi?
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi