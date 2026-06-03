O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasida Xitoy va Rossiya yana yetakchi bo‘ldi

·40·Iqtisodiyot
O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasida Xitoy va Rossiya yana yetakchi bo‘ldi

O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy aloqalari va global bozordagi nufuzi jadal sur’atlar bilan yuksalishda davom etmoqda. Davlat statistika agentligi (Milliy statistika qo‘mitasi) tomonidan e’lon qilingan eng so‘nggi rasmiy hisobotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki to‘rt oyi (yanvar–aprel) davomida mamlakatimizning umumiy tashqi savdo aylanmasi hajmi salmoqli darajaga — 26,3 milliard AQSH dollariga yetdi. Mazkur ko‘rsatkich yurtimizning tashqi iqtisodiy sheriklik sohasida barqaror o‘sish namoyish etayotganidan dalolat beradi.

Iqtisodiy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonning dunyo bozoridagi eng yirik va asosiy hamkorlari safida Xitoy Xalq Respublikasi hamda Rossiya Federatsiyasi o‘zlarining mustahkam yetakchilik mavqeini saqlab qolgan.

Eng yirik iqtisodiy hamkorlar kuchli uchligi

Mamlakatimizning tashqi iqtisodiy faoliyatida tovar aylanmasi eng yuqori bo‘lgan asosiy davlatlar bilan aloqalar yangi bosqichga chiqdi. Savdo hamkorlari reytingi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Xitoy Xalq Respublikasi: O‘zbekistonning eng birinchi raqamli iqtisodiy sherigi bo‘lib turibdi. Ikki tomonlama tovar aylanmasi qisqa muddat ichida 6,2 milliard dollarni tashkil etdi.

  • Rossiya Federatsiyasi: Ikkinchi o‘rinni band etgan mazkur davlat bilan o‘zaro savdo-sotiq aloqalari ko‘lami 4,5 milliard dollarga teng bo‘ldi.

Muhim iqtisodiy fakt: Ta’kidlash joizki, aynan mazkur ikki yirik davlatning hissasiga O‘zbekiston umumiy tashqi savdo hajmining qariyb 41 foizi to‘g‘ri kelmoqda. Bu esa yurtimiz eksport va import jarayonlarida ushbu bozorlarning strategik ahamiyati naqadar yuqori ekanini yaqqol isbotlaydi.

Dunyo mamlakatlari bilan o‘zaro savdo reytingi

Reyting jadvalining keyingi pog‘onalaridan ham mintaqaviy, ham jahonning rivojlangan davlatlari o‘rin olgan. O‘zbekiston bilan faol iqtisodiy hamkorlik qilayotgan mamlakatlarning savdo ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:

Davlat nomi

Savdo hajmi (AQSH dollarida)

Qozog‘iston

1,8 milliard dollar

Turkiya

920,6 million dollar

Afg‘oniston

728,2 million dollar

Koreya Respublikasi

638,3 million dollar

Birlashgan Arab Amirliklari

626,7 million dollar

Bundan tashqari, Yevropa va Osiyo qit’asining eng ilg‘or mamlakatlari hisoblangan Fransiya, Germaniya va Hindiston bilan olib borilgan o‘zaro tashqi savdo aylanmasi hajmi ham sezilarli darajada o‘sib, ularning har biri bilan ko‘rsatkichlar 400 million AQSH dollaridan yuqori bo‘lgani qayd etildi.

Bu ijobiy raqamlar O‘zbekistonning iqtisodiy diplomatiyasi jahon miqyosida diversifikatsiya qilinayotganini, ya’ni savdo yo‘nalishlari tobora kengayayotganini ko‘rsatadi.

Yurtimiz va jahon iqtisodiyotiga oid eng ishonchli, qiziqarli va muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda