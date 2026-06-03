O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasida Xitoy va Rossiya yana yetakchi bo‘ldi
O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy aloqalari va global bozordagi nufuzi jadal sur’atlar bilan yuksalishda davom etmoqda. Davlat statistika agentligi (Milliy statistika qo‘mitasi) tomonidan e’lon qilingan eng so‘nggi rasmiy hisobotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki to‘rt oyi (yanvar–aprel) davomida mamlakatimizning umumiy tashqi savdo aylanmasi hajmi salmoqli darajaga — 26,3 milliard AQSH dollariga yetdi. Mazkur ko‘rsatkich yurtimizning tashqi iqtisodiy sheriklik sohasida barqaror o‘sish namoyish etayotganidan dalolat beradi.
Iqtisodiy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonning dunyo bozoridagi eng yirik va asosiy hamkorlari safida Xitoy Xalq Respublikasi hamda Rossiya Federatsiyasi o‘zlarining mustahkam yetakchilik mavqeini saqlab qolgan.
Eng yirik iqtisodiy hamkorlar kuchli uchligi
Mamlakatimizning tashqi iqtisodiy faoliyatida tovar aylanmasi eng yuqori bo‘lgan asosiy davlatlar bilan aloqalar yangi bosqichga chiqdi. Savdo hamkorlari reytingi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Xitoy Xalq Respublikasi: O‘zbekistonning eng birinchi raqamli iqtisodiy sherigi bo‘lib turibdi. Ikki tomonlama tovar aylanmasi qisqa muddat ichida 6,2 milliard dollarni tashkil etdi.
Rossiya Federatsiyasi: Ikkinchi o‘rinni band etgan mazkur davlat bilan o‘zaro savdo-sotiq aloqalari ko‘lami 4,5 milliard dollarga teng bo‘ldi.
Muhim iqtisodiy fakt: Ta’kidlash joizki, aynan mazkur ikki yirik davlatning hissasiga O‘zbekiston umumiy tashqi savdo hajmining qariyb 41 foizi to‘g‘ri kelmoqda. Bu esa yurtimiz eksport va import jarayonlarida ushbu bozorlarning strategik ahamiyati naqadar yuqori ekanini yaqqol isbotlaydi.
Dunyo mamlakatlari bilan o‘zaro savdo reytingi
Reyting jadvalining keyingi pog‘onalaridan ham mintaqaviy, ham jahonning rivojlangan davlatlari o‘rin olgan. O‘zbekiston bilan faol iqtisodiy hamkorlik qilayotgan mamlakatlarning savdo ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:
Davlat nomi
Savdo hajmi (AQSH dollarida)
Qozog‘iston
1,8 milliard dollar
Turkiya
920,6 million dollar
Afg‘oniston
728,2 million dollar
Koreya Respublikasi
638,3 million dollar
Birlashgan Arab Amirliklari
626,7 million dollar
Bundan tashqari, Yevropa va Osiyo qit’asining eng ilg‘or mamlakatlari hisoblangan Fransiya, Germaniya va Hindiston bilan olib borilgan o‘zaro tashqi savdo aylanmasi hajmi ham sezilarli darajada o‘sib, ularning har biri bilan ko‘rsatkichlar 400 million AQSH dollaridan yuqori bo‘lgani qayd etildi.
Bu ijobiy raqamlar O‘zbekistonning iqtisodiy diplomatiyasi jahon miqyosida diversifikatsiya qilinayotganini, ya’ni savdo yo‘nalishlari tobora kengayayotganini ko‘rsatadi.
Yurtimiz va jahon iqtisodiyotiga oid eng ishonchli, qiziqarli va muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida kuzatib boring!
…