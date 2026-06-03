4 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 25,12 so‘mga arzonlab, 13 896,69 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 4 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,04 so‘mga qimmatlab, 11 970,68 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 25,12 so‘mga arzonlab, 13 896,69 so‘mga tushdi.
• Rossiya rubli 2,14 so‘mga arzonlab, 164,14 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 6,24 so‘mga arzonlab, 16 077,15 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,23 so‘mga arzonlab, 74,71 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 55,16 so‘mga arzonlab, 15 185,95 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 1,66 so‘mga arzonlab, 1 764,59 so‘mga tushdi.
…