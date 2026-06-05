O‘zbekiston to‘rt oyda qaysi meva yoki sabzavotni eng ko‘p eksport qildi?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida O‘zbekiston tashqi bozorlarga jami 489,5 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib bergan. Ushbu eksport hajmining umumiy qiymati 454,5 million AQSH dollarini tashkil etgan.
O‘tgan yilning shu davri bilan solishtirilganda eksport hajmi 25,9 ming tonnaga yoki 5,6 foizga oshgan. Bu esa o‘zbek qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga xalqaro bozorlarda talab yuqori bo‘lib qolayotganini ko‘rsatmoqda.
Eksport tarkibida eng katta ulush sabzavotlarga to‘g‘ri kelgan. To‘rt oy davomida xorijga 239,8 ming tonna sabzavot mahsulotlari jo‘natilgan. Shuningdek, 86,6 ming tonna meva va rezavorlar ham tashqi bozorlarga eksport qilingan.
Bundan tashqari, 26,2 ming tonna mosh, 9,2 ming tonna yeryong‘oq va boshqa yong‘oq mahsulotlari eksport qilingan. Tarvuz va qovun yetkazib berish hajmi esa 0,2 ming tonnani tashkil etgan. Qolgan qism boshqa turdagi meva-sabzavot va qayta ishlangan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hissasiga to‘g‘ri kelgan.
…