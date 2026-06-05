Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdi
Blockchain maʻlumotlariga koʻra, Nasdaq birjasida roʻyxatga olingan Forward Industries kompaniyasi payshanba kuni Coinbase Prime platformasiga taxminan 31,9 million dollar qiymatidagi Solana tokenlarini oʻtkazdi. Arkham Intelligence tahlillari shuni koʻrsatadiki, kompaniyaga tegishli hamyondan 455,784 dona SOL institutsional savdo platformasiga yoʻnaltirilgan. Bu soʻnggi bir oy ichida kompaniya tomonidan amalga oshirilgan ilk oncheyn harakatdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Coinbase Prime platformasiga oʻtkazilgan mablagʻlar darhol sotilishini anglatmasa-da, odatda bu institutsional investorlar tomonidan likvidlikni taʻminlash yoki xavflarni kamaytirish maqsadidagi savdo harakatlaridan darak beradi. Ushbu tranzaksiyadan soʻng Yahoo Finance maʻlumotlariga koʻra, Forward Industries aksiyalari juma kungi pre-market savdolarida 6 foizga arzonlashib, 3,97 dollarni tashkil etdi.
Kompaniya 2025-yil sentyabr oyidan boshlab oʻz gʻaznachilik strategiyasi doirasida Solana aktivlarini jamlay boshlagan edi. Dekabr oyidagi hisobotga koʻra, Forward Industries ushbu aktivning eng yirik korporativ egasiga aylangan. Kompaniya jami 6,83 million dona SOL tokenini oʻrtacha 232,08 dollardan, jami 1,59 milliard dollarga sotib olganini maʻlum qilgan.
Biroq, CoinGecko maʻlumotlariga koʻra, oʻshandan beri Solana narxi qariyb 72 foizga pasayib, hozirda 64,63 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Bu esa kompaniyaning dastlabki investitsiyalari qiymati 441 million dollargacha tushib ketganini va qogʻozdagi (nerealizatsiya qilingan) zarar miqdori taxminan 1,15 milliard dollarga yetganini anglatadi.
Hozirgi vaqtda Forward Industries 7 milliondan ortiq SOL bilan ushbu kriptovalyutaning eng yirik ochiq aksiyadorlik egasi boʻlib qolmoqda. Kripto bozoridagi uzoq davom etgan pasayish fonida, oʻz balansida raqamli aktivlarni saqlayotgan ommaviy kompaniyalar investorlar tomonidan kuchli bosimga duch kelmoqda.
…