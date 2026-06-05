Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdi

·37·Iqtisodiyot
Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdi

Blockchain maʻlumotlariga koʻra, Nasdaq birjasida roʻyxatga olingan Forward Industries kompaniyasi payshanba kuni Coinbase Prime platformasiga taxminan 31,9 million dollar qiymatidagi Solana tokenlarini oʻtkazdi. Arkham Intelligence tahlillari shuni koʻrsatadiki, kompaniyaga tegishli hamyondan 455,784 dona SOL institutsional savdo platformasiga yoʻnaltirilgan. Bu soʻnggi bir oy ichida kompaniya tomonidan amalga oshirilgan ilk oncheyn harakatdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Coinbase Prime platformasiga oʻtkazilgan mablagʻlar darhol sotilishini anglatmasa-da, odatda bu institutsional investorlar tomonidan likvidlikni taʻminlash yoki xavflarni kamaytirish maqsadidagi savdo harakatlaridan darak beradi. Ushbu tranzaksiyadan soʻng Yahoo Finance maʻlumotlariga koʻra, Forward Industries aksiyalari juma kungi pre-market savdolarida 6 foizga arzonlashib, 3,97 dollarni tashkil etdi.

Kompaniya 2025-yil sentyabr oyidan boshlab oʻz gʻaznachilik strategiyasi doirasida Solana aktivlarini jamlay boshlagan edi. Dekabr oyidagi hisobotga koʻra, Forward Industries ushbu aktivning eng yirik korporativ egasiga aylangan. Kompaniya jami 6,83 million dona SOL tokenini oʻrtacha 232,08 dollardan, jami 1,59 milliard dollarga sotib olganini maʻlum qilgan.

Biroq, CoinGecko maʻlumotlariga koʻra, oʻshandan beri Solana narxi qariyb 72 foizga pasayib, hozirda 64,63 dollar atrofida savdo qilinmoqda. Bu esa kompaniyaning dastlabki investitsiyalari qiymati 441 million dollargacha tushib ketganini va qogʻozdagi (nerealizatsiya qilingan) zarar miqdori taxminan 1,15 milliard dollarga yetganini anglatadi.

Hozirgi vaqtda Forward Industries 7 milliondan ortiq SOL bilan ushbu kriptovalyutaning eng yirik ochiq aksiyadorlik egasi boʻlib qolmoqda. Kripto bozoridagi uzoq davom etgan pasayish fonida, oʻz balansida raqamli aktivlarni saqlayotgan ommaviy kompaniyalar investorlar tomonidan kuchli bosimga duch kelmoqda.

SolanaForward IndustriesKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi