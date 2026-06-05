AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkin

·36·Iqtisodiyot
AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkin

AQSH Vakillar palatasidagi respublikachilar kongressmenlarning aksiyalar bilan savdo qilishini taqiqlashga oid qonun loyihasiga prognoz bozorlari (prediction markets) boʻyicha yangi cheklovlarni kiritishni rejalashtirmoqda. Ushbu tashabbus qonun chiqaruvchilarning saylovlar yoki davlat siyosati natijalariga pul tikish huquqini qayta koʻrib chiqish fonida yuzaga keldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Vakillar palatasi Maʼmuriyat qoʻmitasi raisi Bryan Steil H.R.7008 qonun loyihasiga tegishli oʻzgartirishlarni kiritish niyatida. Bloomberg Government xabariga koʻra, Steil ushbu hujjatni yaqin oylarda ovozga qoʻyishni kutmoqda. Yangi qoidalar aksiyalar savdosidagi cheklovlarni prognoz bozorlaridan foydalanish boʻyicha yangi taqiqlar bilan birlashtiradi.

Steilning taklifiga koʻra, kongressmenlar uchun prognoz bozorlari butunlay taqiqlanmaydi, biroq shartnomalarning ayrim turlari cheklanadi. Masalan, Super Bowl kabi sport yoki koʻngilochar tadbirlar natijalariga pul tikishga ruxsat beriladi, ammo saylovlar yoki iqtisodiy siyosatga oid shartnomalar bilan savdo qilish cheklanishi mumkin.

Ushbu harakatlar Polymarket kabi platformalar atrofidagi muhokamalar kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Politico hisobotiga koʻra, Polymarket marketing direktori Matthew Modabber bilan bogʻliq hisoblar orqali ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarga platformani targʻib qilish uchun 2,5 million dollardan ortiq mablagʻ oʻtkazilgani aniqlangan.

Hozirda AQSH qonunchiligida kongressmenlarning prognoz bozorlari bilan qanday ishlashi boʻyicha aniq qoidalar mavjud emas. Bryan Steilning taʼkidlashicha, ushbu chora mahsulotning oʻzini tanqid qilish emas, balki qonun chiqaruvchilar uchun axloqiy va moliyaviy chegaralarni belgilashga qaratilgan.

AQSHKongressPolymarketInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiForward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi