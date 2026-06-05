AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkin
AQSH Vakillar palatasidagi respublikachilar kongressmenlarning aksiyalar bilan savdo qilishini taqiqlashga oid qonun loyihasiga prognoz bozorlari (prediction markets) boʻyicha yangi cheklovlarni kiritishni rejalashtirmoqda. Ushbu tashabbus qonun chiqaruvchilarning saylovlar yoki davlat siyosati natijalariga pul tikish huquqini qayta koʻrib chiqish fonida yuzaga keldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Vakillar palatasi Maʼmuriyat qoʻmitasi raisi Bryan Steil H.R.7008 qonun loyihasiga tegishli oʻzgartirishlarni kiritish niyatida. Bloomberg Government xabariga koʻra, Steil ushbu hujjatni yaqin oylarda ovozga qoʻyishni kutmoqda. Yangi qoidalar aksiyalar savdosidagi cheklovlarni prognoz bozorlaridan foydalanish boʻyicha yangi taqiqlar bilan birlashtiradi.
Steilning taklifiga koʻra, kongressmenlar uchun prognoz bozorlari butunlay taqiqlanmaydi, biroq shartnomalarning ayrim turlari cheklanadi. Masalan, Super Bowl kabi sport yoki koʻngilochar tadbirlar natijalariga pul tikishga ruxsat beriladi, ammo saylovlar yoki iqtisodiy siyosatga oid shartnomalar bilan savdo qilish cheklanishi mumkin.
Ushbu harakatlar Polymarket kabi platformalar atrofidagi muhokamalar kuchaygan bir paytda yuz bermoqda. Politico hisobotiga koʻra, Polymarket marketing direktori Matthew Modabber bilan bogʻliq hisoblar orqali ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlarga platformani targʻib qilish uchun 2,5 million dollardan ortiq mablagʻ oʻtkazilgani aniqlangan.
Hozirda AQSH qonunchiligida kongressmenlarning prognoz bozorlari bilan qanday ishlashi boʻyicha aniq qoidalar mavjud emas. Bryan Steilning taʼkidlashicha, ushbu chora mahsulotning oʻzini tanqid qilish emas, balki qonun chiqaruvchilar uchun axloqiy va moliyaviy chegaralarni belgilashga qaratilgan.
…