16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 25,26 so‘mga qimmatlab, 13 904,99 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 16 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 1,98 so‘mga arzonlab, 11 979,83 so‘mga tushdi.
• Yevro 25,26 so‘mga qimmatlab, 13 904,99 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,14 so‘mga arzonlab, 164,99 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 4,53 so‘mga qimmatlab, 16 085,32 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,04 so‘mga arzonlab, 74,82 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 41,17 so‘mga qimmatlab, 15 103,16 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,83 so‘mga qimmatlab, 1 772,92 so‘mni tashkil etdi.
…