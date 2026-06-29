Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)

·35·Madaniyat
Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)

Xonanda va bloger Xonzoda Do‘stova uzoq kutilgan "Shinanay" nomli yangi qo‘shig‘i premyerasi munosabati bilan o‘zgacha tadbir uyushtirdi. San’atkor ushbu unutilmas lahzalarni Instagram sahifasiga joylagan videoposti orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.

Premyera oqshomiga taniqli xonandalar, aktrisalar, blogerlar hamda yaqin do‘stlari tashrif buyurdi. Tadbir samimiy muhit, ko‘tarinki kayfiyat va bayramona ruhda o‘tgani videolarda yaqqol aks etgan.

Tadbir uchun maxsus tayyorlangan katta bayram torti nafaqat mehmonlarga, balki tadbir bo‘lib o‘tgan hududdagi aholiga ham ulashildi. Bu esa muxlislar tomonidan iliq kutib olindi.

Xonzoda Do‘stova posti ostida shunday yozdi:

"Bugungi premyeram juda fayzli o‘tdi. Tashrif buyurgan muxlislarimga, bloger va san’atkor do‘stlarimga chin dildan tashakkur aytaman."

Ko‘zoynak taqqan ayol va uning ortida qora kostyumli erkaklar turibdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham san’atkorning yangi loyihasi iliq qarshi olinmoqda. Kuzatuvchilar unga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab, yangi taronaning omadli bo‘lishini tilashmoqda.

Ma’lumot uchun, "Shinanay" qo‘shig‘i va videoklipining rasmiy premyerasi bugun soat 19:00 da bo‘lib o‘tadi.

Honzoda DustovaShinaiInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiKinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildiBugun, 14:40Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Bugun, 02:28Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiKecha, 22:47Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiKecha, 17:00Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Kecha, 16:05Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiZendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiKecha, 15:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...