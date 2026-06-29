Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)
Xonanda va bloger Xonzoda Do‘stova uzoq kutilgan "Shinanay" nomli yangi qo‘shig‘i premyerasi munosabati bilan o‘zgacha tadbir uyushtirdi. San’atkor ushbu unutilmas lahzalarni Instagram sahifasiga joylagan videoposti orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.
Premyera oqshomiga taniqli xonandalar, aktrisalar, blogerlar hamda yaqin do‘stlari tashrif buyurdi. Tadbir samimiy muhit, ko‘tarinki kayfiyat va bayramona ruhda o‘tgani videolarda yaqqol aks etgan.
Tadbir uchun maxsus tayyorlangan katta bayram torti nafaqat mehmonlarga, balki tadbir bo‘lib o‘tgan hududdagi aholiga ham ulashildi. Bu esa muxlislar tomonidan iliq kutib olindi.
Xonzoda Do‘stova posti ostida shunday yozdi:
"Bugungi premyeram juda fayzli o‘tdi. Tashrif buyurgan muxlislarimga, bloger va san’atkor do‘stlarimga chin dildan tashakkur aytaman."
Ijtimoiy tarmoqlarda ham san’atkorning yangi loyihasi iliq qarshi olinmoqda. Kuzatuvchilar unga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab, yangi taronaning omadli bo‘lishini tilashmoqda.
Ma’lumot uchun, "Shinanay" qo‘shig‘i va videoklipining rasmiy premyerasi bugun soat 19:00 da bo‘lib o‘tadi.
…