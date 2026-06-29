Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindi

·21·Avto
Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindi

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri — yangi avlod BMW X5 (G65 indeksi ostida) modelini rasman namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Garchi premera ertaga boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlsa-da, bugun tarmoqlarda avtomobilning tashqi va ichki koʻrinishini toʻliq ochib beruvchi sifatli suratlar tarqaldi. Cochespias resursi tomonidan eʼlon qilingan ushbu tasvirlar yangi krossover brendning anʼanaviy dizayn falsafasidan butunlay voz kechganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi BMW X5 dizayni kompaniyaning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse uslubida yaratilgan boʻlib, u koʻp jihatdan yaqinda taqdim etilgan BMW iX3 modeliga oʻxshab ketadi. Avtomobilning old qismida toraytirilgan svetodiodli optika va oʻziga xos "X" koʻrinishidagi kunduzgi chiroqlar diqqatni tortadi. Radiator panjarasi ham yangicha koʻrinish olgan boʻlib, u endi yanada yaxlit va texnologik koʻrinishga ega. Mutaxassislarning fikricha, aynan mana shu chiroqlar va yangicha "burun" qismi avtomobil ishqibozlari oʻrtasida katta muhokamalarga sabab boʻladi.

Tashqi koʻrinishdagi inqilobiy oʻzgarishlar

Krossoverning yon qismida ham bir qator kutilmagan yechimlar qoʻllanilgan. Masalan, gʻildirak arkalari haykaltaroshlik namunasidek ishlov berilgan shaklga ega boʻlsa, eshik tutqichlari mutlaqo yangicha koʻrinishda — oyna va metall qismining tutashgan joyida kichik "qanotchalar" shaklida ishlangan. Bunday yechim ilgari faqat BMW Speedtop konsept-karida qoʻllanilgan edi. Orqa qismda esa butunlay yangi chiroqlar grafikasi va qayta ishlangan bamperni koʻrish mumkin.

Suratlarga koʻra, namoyish etilgan model ichki yonuv dvigatelli variant emas, balki iX5 deb nomlanuvchi toʻliq elektr quvvatli versiyadir. Shunga qaramay, G65 platformasi ham elektr, ham gibrid va anʼanaviy dvigatellarni qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi BMW X5 turli bozorlar uchun keng turdagi motorlar diapazonini taklif etadi.

Texnik xususiyatlar va salon interyeri

Avtomobil interyeri ham Neue Klasse arxitekturasini oʻzida mujassam etgan. Eng muhim yangiliklardan biri — old yoʻlovchi uchun alohida displeyning paydo boʻlishidir. Bu BMW modellarida ilk bor qoʻllanilayotgan texnologiya boʻlib, old panelning umumiy dizayni ham sezilarli darajada soddalashtirilgan va raqamlashtirilgan. Texnik koʻrsatkichlarga toʻxtaladigan boʻlsak, elektr quvvatli iX5 60 xDrive versiyasi haqida baʼzi maʼlumotlar maʼlum:

  • Umumiy quvvati 578 ot kuchiga teng boʻlgan ikkita elektr motor;
  • Yevropa bozori uchun 141 kW·soat sigʻimli akkumulyator;
  • AQSh bozori uchun 144 kW·soat sigʻimli batareya;
  • Toʻliq quvvat bilan uzoq masofani bosib oʻtish imkoniyati.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW X5 modeli yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, yangi avlodning bunday keskin oʻzgarishi mahalliy ixlosmandlar tomonidan ham katta qiziqish bilan kutib olinishi shubhasiz. Shuningdek, ilgari faqat Xitoy bozori uchun moʻljallangan uzaytirilgan gʻildirak bazasiga ega versiyalar endilikda boshqa mamlakatlarda ham sotuvga chiqishi kutilmoqda.

BMWBMW X5KrossoverAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiBugun, 15:53O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiBugun, 14:44Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaBugun, 11:56Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi