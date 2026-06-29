Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindi
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri — yangi avlod BMW X5 (G65 indeksi ostida) modelini rasman namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Garchi premera ertaga boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan boʻlsa-da, bugun tarmoqlarda avtomobilning tashqi va ichki koʻrinishini toʻliq ochib beruvchi sifatli suratlar tarqaldi. Cochespias resursi tomonidan eʼlon qilingan ushbu tasvirlar yangi krossover brendning anʼanaviy dizayn falsafasidan butunlay voz kechganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi BMW X5 dizayni kompaniyaning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse uslubida yaratilgan boʻlib, u koʻp jihatdan yaqinda taqdim etilgan BMW iX3 modeliga oʻxshab ketadi. Avtomobilning old qismida toraytirilgan svetodiodli optika va oʻziga xos "X" koʻrinishidagi kunduzgi chiroqlar diqqatni tortadi. Radiator panjarasi ham yangicha koʻrinish olgan boʻlib, u endi yanada yaxlit va texnologik koʻrinishga ega. Mutaxassislarning fikricha, aynan mana shu chiroqlar va yangicha "burun" qismi avtomobil ishqibozlari oʻrtasida katta muhokamalarga sabab boʻladi.
Tashqi koʻrinishdagi inqilobiy oʻzgarishlarKrossoverning yon qismida ham bir qator kutilmagan yechimlar qoʻllanilgan. Masalan, gʻildirak arkalari haykaltaroshlik namunasidek ishlov berilgan shaklga ega boʻlsa, eshik tutqichlari mutlaqo yangicha koʻrinishda — oyna va metall qismining tutashgan joyida kichik "qanotchalar" shaklida ishlangan. Bunday yechim ilgari faqat BMW Speedtop konsept-karida qoʻllanilgan edi. Orqa qismda esa butunlay yangi chiroqlar grafikasi va qayta ishlangan bamperni koʻrish mumkin.
Suratlarga koʻra, namoyish etilgan model ichki yonuv dvigatelli variant emas, balki iX5 deb nomlanuvchi toʻliq elektr quvvatli versiyadir. Shunga qaramay, G65 platformasi ham elektr, ham gibrid va anʼanaviy dvigatellarni qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi BMW X5 turli bozorlar uchun keng turdagi motorlar diapazonini taklif etadi.
Texnik xususiyatlar va salon interyeriAvtomobil interyeri ham Neue Klasse arxitekturasini oʻzida mujassam etgan. Eng muhim yangiliklardan biri — old yoʻlovchi uchun alohida displeyning paydo boʻlishidir. Bu BMW modellarida ilk bor qoʻllanilayotgan texnologiya boʻlib, old panelning umumiy dizayni ham sezilarli darajada soddalashtirilgan va raqamlashtirilgan. Texnik koʻrsatkichlarga toʻxtaladigan boʻlsak, elektr quvvatli iX5 60 xDrive versiyasi haqida baʼzi maʼlumotlar maʼlum:
- Umumiy quvvati 578 ot kuchiga teng boʻlgan ikkita elektr motor;
- Yevropa bozori uchun 141 kW·soat sigʻimli akkumulyator;
- AQSh bozori uchun 144 kW·soat sigʻimli batareya;
- Toʻliq quvvat bilan uzoq masofani bosib oʻtish imkoniyati.
…