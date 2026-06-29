Uch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindi

·39·Jamiyat
Uch piyodani urib, uchirib yuborgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindi

Andijon viloyatida Malibu-2 rusumli avtomobil piyodalar o‘tish yo‘lagidan o‘tayotgan uch nafar fuqaroni katta tezlikda urib yuborgani, oqibatda ularning ikki nafari vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur ayanchli yo‘l-transport hodisasini sodir etgan Malibu haydovchisi qamoqqa olindi. Bu haqda Andijon viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, hozirda haydovchiga nisbatan protsessual tartibda qamoq ehtiyot chorasi qo‘llanilgan. Hodisa yuzasidan Andijon shahar IIOFMB Tergov bo‘limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ushbu fojia joriy yilning 25 iyun kuni Andijon shahrining “Yangi Bo‘ston” MFY hududidagi Amir Temur shoh ko‘chasida joylashgan tartibga solinmagan piyodalar o‘tish joyida sodir bo‘lgan. 1997 yilda tug‘ilgan haydovchi R.Z. o‘ziga tegishli Malibu-2 rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan vaqtda yo‘lni kesib o‘tayotgan uch nafar piyodani urib yuborgan.

Yo‘l-transport hodisasi oqibatida jabrlanganlar tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib ketilgan. Biroq shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan barcha tibbiy muolajalarga qaramasdan, ularning ikki nafari hayotdan ko‘z yumgan.

AndijonMalibu-2Amir Temur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

29 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?29 iyunda tug‘ilganlarning 5 ta "yashirin" siri: Siz aslida kimsiz?Bugun, 16:13Dream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiDream Parkda svet o‘chishi sababli charxpalakdagi odamlar havoda qolib ketdiBugun, 13:51“G‘afur G‘ulom” bog‘ida svet o‘chib qolgani sababli attraksionlar to‘xtab qoldi“G‘afur G‘ulom” bog‘ida svet o‘chib qolgani sababli attraksionlar to‘xtab qoldiBugun, 13:49Sirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandiSirdaryoda 104 mlrd so‘mlik paxta noqonuniy sotilgani aniqlandiBugun, 13:32Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBoysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBugun, 13:10Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBuxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi