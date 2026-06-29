Toshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindi

·0·Iqtisodiyot
Toshkentda mol va qo‘y go‘shtining narxlari ma’lum qilindi

Iqtisodiyot va moliya vazirligi 29 iyun holatiga ko‘ra, Toshkent shahridagi «Eski Juva» dehqon bozorida go‘sht mahsulotlarining ulgurji narxlarini e’lon qildi.

Ma’lumotga ko‘ra, mol go‘shtining bir kilogrammi 75 ming so‘mdan 100 ming so‘mgacha sotilmoqda. Qo‘y go‘shti narxi esa bir kilogramm uchun 90 ming so‘mdan boshlanib, 118 ming so‘mgacha yetmoqda.

Narxlar go‘shtning qaysi qismi ekaniga qarab farq qiladi. Jumladan, qovurg‘a, son, bo‘yin go‘shti, shuningdek, mahalliy yoki import mahsulotlar bir xil narxda sotilmaydi.

Kartoshka, piyoz, pomidor, mevalar, guruch va boshqa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining «Fud Siti» savdo majmuasidagi ulgurji narxlari ham alohida ro‘yxatda keltirilgan.

ToshkentEski JuvaMol go‘shtiQo‘y go‘shtiUlgurji narxQishloq xo‘jaligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiKiyim ishlab chiqarishda rekord: Yetakchi hudud aniqlandiBugun, 17:53Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Temir yo‘llarda yuk tashish oshdi: Eng ko‘p nima tashilmoqda?Bugun, 17:4830 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi30 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:03Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Xorijiy korxonalar asosan qaysi hududlarda faoliyat yuritmoqda?Bugun, 15:11Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Moliyaviy xizmatlarga qayerda talab yuqori? TOP-14 reyting...Bugun, 15:0030 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda30 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda