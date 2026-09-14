15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·2·Iqtisodiyot
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 15 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 0,55 so‘mga arzonlab, 11 765,21 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 52,41 so‘mga arzonlab, 13 586,46 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 16,04 so‘mga arzonlab, 15 872,44 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,36 so‘mga arzonlab, 139,35 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 0,13 so‘mga arzonlab, 1 753,78 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,28 so‘mga arzonlab, 76,11 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 28,94 so‘mga arzonlab, 14 402,26 so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki2026 yil 15 sentyabrxorijiy valyutalar kurslari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11.09, 18:1014 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda11.09, 11:2911 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.09, 18:5111 sentyabr kuni dollar kursi pasayadi11 sentyabr kuni dollar kursi pasayadi10.09, 13:30Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandiMarkirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandi09.09, 19:1510 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi09.09, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi