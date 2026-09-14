15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 52,41 so‘mga arzonlab, 13 586,46 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 15 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 0,55 so‘mga arzonlab, 11 765,21 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 52,41 so‘mga arzonlab, 13 586,46 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 16,04 so‘mga arzonlab, 15 872,44 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,36 so‘mga arzonlab, 139,35 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 0,13 so‘mga arzonlab, 1 753,78 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,28 so‘mga arzonlab, 76,11 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 28,94 so‘mga arzonlab, 14 402,26 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…