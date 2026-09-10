11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 14,45 so‘mga arzonlab, 11 783,47 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 51 so‘mga arzonlab, 13 688,86 so‘m bo‘ldi.
• Funt sterling 57,3 so‘mga arzonlab, 15 941,86 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 1,7 so‘mga qimmatlab, 139,70 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 1,77 so‘mga arzonlab, 1 757,07 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,55 so‘mga arzonlab, 76,44 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 89,76 so‘mga arzonlab, 14 515,24 so‘mni tashkil etdi.
…