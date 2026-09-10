11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·73·Iqtisodiyot
11 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 14,45 so‘mga arzonlab, 11 783,47 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 51 so‘mga arzonlab, 13 688,86 so‘m bo‘ldi.

• Funt sterling 57,3 so‘mga arzonlab, 15 941,86 so‘m bo‘ldi.

• Rossiya rubli 1,7 so‘mga qimmatlab, 139,70 so‘mni tashkil etdi.

• Xitoy yuani 1,77 so‘mga arzonlab, 1 757,07 so‘m bo‘ldi.

• Yapon iyenasi 0,55 so‘mga arzonlab, 76,44 so‘mga tushdi.

• Shveysariya franki 89,76 so‘mga arzonlab, 14 515,24 so‘mni tashkil etdi.

valyutakursmarkaziy bankO‘zbekistondollaryevrofunt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 sentyabr kuni dollar kursi pasayadi11 sentyabr kuni dollar kursi pasayadiBugun, 13:30Markirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandiMarkirovkalangan mahsulotlarni sotishda yangi talablar belgilandiKecha, 19:1510 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:33O‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdiO‘zbekiston va Serbiya savdoni bir necha barobar oshirishni rejalashtirdi08.09, 21:389 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi08.09, 17:43O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?O‘zbekistonda benzin nega qimmatlashmoqda: bozorda nima bo‘lyapti?08.09, 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda