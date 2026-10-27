28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 28 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 57,02 so‘mga qimmatlab, 11 918,98 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 5,42 so‘mga qimmatlab, 13 283,70 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,91 so‘mga qimmatlab, 148,04 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 42,74 so‘mga qimmatlab, 15 876,08 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,20 so‘mga qimmatlab, 75,55 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 32,44 so‘mga qimmatlab, 14 381,01 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 8,72 so‘mga qimmatlab, 1 787,60 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…