29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi

·6·Iqtisodiyot
29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi

2026 yil 29 oktyabr holatiga xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan kurslari taqdim etildi. Ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH dollari 12 004,02 so‘mga, yevro 13 361,67 so‘mga teng bo‘ldi. Britaniya funt sterlingi 15 950,94 so‘m, Shveysariya franki esa 14 467,90 so‘m darajasida qayd etildi.

Boshqa valyutalarning ko‘rsatkichlari quyidagicha:

• Rossiya rubli: 148,80 so‘m (+0,76 so‘m).

• Yaponiya iyenasi: 76,02 so‘m (+0,47 so‘m).

• Xitoy yuani: 1800,68 so‘m (+13,08 so‘m).

• AQSH dollari: 12 004,02 so‘m (+85,04 so‘m).

• Yevro: 13 361,67 so‘m (+77,97 so‘m).

• Britaniya funt sterlingi: 15 950,94 so‘m (+74,86 so‘m).

• Shveysariya franki: 14 467,90 so‘m (+86,89 so‘m).

Ko‘rsatilgan o‘zgarishlar barcha yetti valyuta kursining oldingi qiymatga nisbatan oshganini anglatadi. Ma’lumotlar 29 oktyabr holatiga berilgan bo‘lib, keyingi kunlarda kurslar yana o‘zgarishi mumkin.

Valyuta kursiMarkaziy bankAQSH dollariSo‘m
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 17:488 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 17:1724 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 oktabr 17:5513 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 oktabr 17:359 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktabr 21:246 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi5 oktabr 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi