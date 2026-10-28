29 oktyabr uchun valyuta kurslari ma’lum qilindi
2026 yil 29 oktyabr holatiga xorijiy valyutalarning so‘mga nisbatan kurslari taqdim etildi. Ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH dollari 12 004,02 so‘mga, yevro 13 361,67 so‘mga teng bo‘ldi. Britaniya funt sterlingi 15 950,94 so‘m, Shveysariya franki esa 14 467,90 so‘m darajasida qayd etildi.
Boshqa valyutalarning ko‘rsatkichlari quyidagicha:
• Rossiya rubli: 148,80 so‘m (+0,76 so‘m).
• Yaponiya iyenasi: 76,02 so‘m (+0,47 so‘m).
• Xitoy yuani: 1800,68 so‘m (+13,08 so‘m).
• AQSH dollari: 12 004,02 so‘m (+85,04 so‘m).
• Yevro: 13 361,67 so‘m (+77,97 so‘m).
• Britaniya funt sterlingi: 15 950,94 so‘m (+74,86 so‘m).
• Shveysariya franki: 14 467,90 so‘m (+86,89 so‘m).
Ko‘rsatilgan o‘zgarishlar barcha yetti valyuta kursining oldingi qiymatga nisbatan oshganini anglatadi. Ma’lumotlar 29 oktyabr holatiga berilgan bo‘lib, keyingi kunlarda kurslar yana o‘zgarishi mumkin.
Izohlar 0
…