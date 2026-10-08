8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 8 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 18,40 so‘mga qimmatlab, 11 809,19 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 79,64 so‘mga arzonlab, 13 206,22 so‘m bo‘ldi. • Rossiya rubli 0,37 so‘mga qimmatlab, 138,15 so‘mni tashkil etdi. • Funt sterling 53,51 so‘mga arzonlab, 15 602,30 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,02 so‘mga qimmatlab, 74,65 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 13,72 so‘mga arzonlab, 14 185,21 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 2,75 so‘mga qimmatlab, 1 761,36 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…