O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?
O‘zbekiston energetika sektorida jiddiy strategik burilish amalga oshirilmoqda. Mamlakatda tabiiy gaz ta’minoti hajmi bosqichma-bosqich qisqarib borishi kutilayotgan bir paytda, aholi xonadonlarini isitish va ovqat tayyorlash tizimlarini to‘liq elektr energiyasiga o‘tkazish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalar boshlandi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda Energetika vazirining birinchi o‘rinbosari Umid Mamadaminov respublikaning yangi energetika voqeligi haqida ochiq bayonot berib: «Gaz ko‘paymaydi, balki kamayadi», — deya ta’kidladi.
Yangi ko‘p qavatli uylar: Gaz plitalari va quvurlari o‘tmishda qoladi
Hukumatning asosiy strategik kursi — to‘liq elektrlashtirishga qaratilmoqda:
To‘liq elektr tizimi: Kelgusida quriladigan barcha yangi ko‘p qavatli turar-joy binolari gaz tarmog‘iga ulanmasdan, 100 foiz elektr ta’minoti asosida foydalanishga topshiriladi;
Elektr plitalar va zamonaviy isitish: Yangi xonadonlarda an’anaviy gaz plitalari o‘rniga elektr plitalar o‘rnatiladi, shuningdek, isitish va issiq suv ta’minoti tizimlari ham to‘liq elektr energiyasida ishlaydi.
Gazsiz uylar uchun 2 barobar arzon tariflar
Aholining xarajatlarini kamaytirish va elektrlashtirishni rag‘batlantirish maqsadida maxsus yengilliklar ko‘rib chiqilmoqda:
50 foizlik imtiyoz: Gaz ulanmagan ko‘p qavatli uylar uchun imtiyozli tariflar mexanizmi muhokama qilinmoqda. Unga ko‘ra, bunday xonadonlar uchun elektr energiyasi narxi amaldagi bazaviy stavkalardan ikki baravar arzon bo‘lishi mumkin;
Tarmoqlar texnoauditi: Xonadonlarning ommaviy ravishda elektrga o‘tishi ortidan simlar va transformatorlarga tushadigan yuklamani baholash maqsadida butun mamlakat bo‘ylab elektr tarmoqlarining chidamliligi bo‘yicha chuqur texnoaudit ishlari olib borilmoqda.
Mazkur chora-tadbirlar tabiiy gaz zaxiralarini tejash, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va kommunal xizmatlar xavfsizligini oshirishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.
…