O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?

·1·Iqtisodiyot
O‘zbekiston energetikasida katta burilish: Gaz ta’minoti nega qisqarmoqda va aholini nimalar kutyapti?

O‘zbekiston energetika sektorida jiddiy strategik burilish amalga oshirilmoqda. Mamlakatda tabiiy gaz ta’minoti hajmi bosqichma-bosqich qisqarib borishi kutilayotgan bir paytda, aholi xonadonlarini isitish va ovqat tayyorlash tizimlarini to‘liq elektr energiyasiga o‘tkazish bo‘yicha keng ko‘lamli rejalar boshlandi.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo‘lib o‘tgan yig‘ilishda Energetika vazirining birinchi o‘rinbosari Umid Mamadaminov respublikaning yangi energetika voqeligi haqida ochiq bayonot berib: «Gaz ko‘paymaydi, balki kamayadi», — deya ta’kidladi.

Yangi ko‘p qavatli uylar: Gaz plitalari va quvurlari o‘tmishda qoladi

Hukumatning asosiy strategik kursi — to‘liq elektrlashtirishga qaratilmoqda:

  • To‘liq elektr tizimi: Kelgusida quriladigan barcha yangi ko‘p qavatli turar-joy binolari gaz tarmog‘iga ulanmasdan, 100 foiz elektr ta’minoti asosida foydalanishga topshiriladi;

  • Elektr plitalar va zamonaviy isitish: Yangi xonadonlarda an’anaviy gaz plitalari o‘rniga elektr plitalar o‘rnatiladi, shuningdek, isitish va issiq suv ta’minoti tizimlari ham to‘liq elektr energiyasida ishlaydi.

Gazsiz uylar uchun 2 barobar arzon tariflar

Aholining xarajatlarini kamaytirish va elektrlashtirishni rag‘batlantirish maqsadida maxsus yengilliklar ko‘rib chiqilmoqda:

  • 50 foizlik imtiyoz: Gaz ulanmagan ko‘p qavatli uylar uchun imtiyozli tariflar mexanizmi muhokama qilinmoqda. Unga ko‘ra, bunday xonadonlar uchun elektr energiyasi narxi amaldagi bazaviy stavkalardan ikki baravar arzon bo‘lishi mumkin;

  • Tarmoqlar texnoauditi: Xonadonlarning ommaviy ravishda elektrga o‘tishi ortidan simlar va transformatorlarga tushadigan yuklamani baholash maqsadida butun mamlakat bo‘ylab elektr tarmoqlarining chidamliligi bo‘yicha chuqur texnoaudit ishlari olib borilmoqda.

Mazkur chora-tadbirlar tabiiy gaz zaxiralarini tejash, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va kommunal xizmatlar xavfsizligini oshirishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:02Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiHar beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiKecha, 16:2428 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:0727 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26.08, 17:4427 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda26.08, 11:3226 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25.08, 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda