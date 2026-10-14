Issiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladi

·36·Iqtisodiyot
Issiqxonachilarga katta yengillik: Elektr energiyasi xarajatining yarmi qoplab beriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda issiqxona xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Prezident qarori qabul qilindi, bu tadbirkorlar va tomorqa egalariga keng ko‘lamli soliq imtiyozlari, subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratilishini nazarda tutadi.
  • Issiqlikni tejovchi tizimlarga ega issiqxonalar uchun elektr energiyasi sarfining 50 foizi 2026 yil 1 noyabrdan 2030 yil 1 aprelgacha subsidiya sifatida qoplab beriladi.

O‘zbekistonda issiqxona xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash, sohaga «yashil» va energiya tejamkor texnologiyalarni keng jalb etish hamda aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan muhim Prezident qarori qabul qilindi. Hujjat bilan issiqxona faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlar va tomorqa egalari uchun keng ko‘lamli soliq imtiyozlari, qaytarilmaydigan subsidiyalar hamda yirik miqdordagi imtiyozli kreditlar ajratilishi belgilandi.

Mazkur qaror qishki mavsumda xarajatlarni keskin qisqartirish va zamonaviy ekotizimlarni joriy etishda fermer hamda tadbirkorlarga misli ko‘rilmagan qulaylik yaratadi.

Soliq stavkalari ikki barobarga qisqartiriladi

Qarorga muvofiq, issiqxonadan asosiy daromad oluvchi tadbirkorlarga sezilarli soliq imtiyozi beriladi:

  • Imtiyoz muddati: 2027 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvarga qadar amal qiladi;

  • Asosiy shart: Tadbirkorlik subyektining umumiy tushumida issiqxona faoliyatidan olingan daromadning ulushi kamida 60 foizni tashkil etishi kerak;

  • Soliq turlari: Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i hamda mol-mulk solig‘i stavkalari 50 foizga kamaytiriladi.

Elektr energiyasi sarfining 50 foizi subsidiya sifatida to‘lab beriladi

Issiqlikni tejovchi va zamonaviy isitish tizimlariga ega bo‘lgan xo‘jaliklar uchun qishki mavsumda sarflangan energiya qiymati qoplanadi:

  • Amal qilish vaqti: 2026 yil 1 noyabrdan 2030 yil 1 aprelgacha bo‘lgan davrda;

  • Qamrab olinadigan oylar: Har yili sovuq mavsum hisoblangan oktyabr–mart oylarida iste’mol qilingan elektr energiyasi bo‘yicha;

  • Kimlarga beriladi: Issiqlikni saqlovchi maxsus qoplanma («ko‘rpa») bilan qoplangan va (yoki) yuqori samarador «yashil» isitish vositalaridan (issiqlik nasoslari, geotermal, quyosh issiqlik tizimlari, elektr asosidagi yuqori samarali moslamalar) foydalanayotgan issiqxona xo‘jaliklariga;

  • Subsidiya hajmi: Sarflangan elektr energiyasi qiymatining 50 foizi miqdorida davlat tomonidan kompensatsiya to‘lanadi.

Toshkent viloyati aholisiga: 100 mln va 200 mln so‘mgacha beg‘araz subsidiyalar

Aholi tomorqalarida energiya samaradorligini oshirish maqsadida Toshkent viloyati bo‘yicha alohida manzilli dasturlar belgilandi:

  • Energiya tejamkor uskunalar uchun (100 mln so‘mgacha): Energiya samaradorligi milliy agentligi 2030 yil 1 yanvarga qadar Toshkent viloyatining Toshkent, Zangiota, Qibray, Yangiyo‘l va Yuqori Chirchiq tumanlarida aholi tomorqalariga quyosh panellari, issiqlik nasoslari, infraqizil isitish moslamalarini sotib olish va o‘rnatish xarajatlarining 40 foizini (100 million so‘mgacha) bir martalik subsidiya sifatida qoplab beradi;

  • Mahallalardagi oilalarga (200 mln so‘mgacha): Kambag‘allikni qisqartirish maqsadli jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan viloyatning issiqxonachilikka ixtisoslashgan 50 ta mahallasidagi har bir oilaga 200 million so‘mgacha subsidiya ajratilishi belgilandi.

«Yashil» issiqxonalar uchun 300 mln so‘mgacha imtiyozli kreditlar

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida Markaziy bank tomonidan tajriba tariqasida tomorqa va dehqon xo‘jaligi yerlariga ega bo‘lgan fuqarolarga maqsadli arzon kreditlar beriladi:

  • Yangi zamonaviy issiqxona qurishga: Energiya tejovchi «yashil» texnologiyalarga asoslangan issiqxona barpo etish uchun — 300 million so‘mgacha;

  • Mavjudlarini modernizatsiya qilishga: Ishlab turgan issiqxonalarni zamonaviy uskunalar bilan qayta jihozlash va isitish tizimini yangilash uchun — 150 million so‘mgacha imtiyozli mablag‘lar taqdim etiladi.

Qabul qilingan mazkur chora-tadbirlar ichki bozorni yil davomida arzon va sifatli qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta’minlashga, eksport salohiyatini oshirishga va eng muhimi — aholining tabiiy gaz hamda elektr tarmoqlariga bo‘lgan yuklamasini keskin kamaytirishga xizmat qiladi.

Prezident qaroriissiqxona xo‘jaliklariEnergiya tejamkor texnologiyalarToshkent viloyati subsidiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi6 oktabr 22:432026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...5 sentabr 11:36Elektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqdaElektr iste’molida yangi rekord: issiq tizimni sinamoqda14 iyul 18:45Kichik biznes uchun soliqda yangi yengillik kutilmoqdaKichik biznes uchun soliqda yangi yengillik kutilmoqda26 may 21:33Chet eldan keladigan buyurtmalarni bojxonada rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamayadiChet eldan keladigan buyurtmalarni bojxonada rasmiylashtirish yig‘imi 20 foizga kamayadiBugun 15:25Iste’mol sodasi qariyb 30 yildan so‘ng yangi dizaynda taqdim etiladiIste’mol sodasi qariyb 30 yildan so‘ng yangi dizaynda taqdim etiladiBugun 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi