Yangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindi

·30·Iqtisodiyot
Yangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda tadbirkorlar va investorlar uchun infratuzilma to‘lovlarini sezilarli darajada kamaytirishni ma’lum qildi.
  • Savdo, xizmat ko‘rsatish va biznes markazlari uchun to‘lovlar 3 barobarga, mehmonxona va turistik obyektlar uchun 5 barobarga, madaniy-ko‘ngilochar maskanlar uchun esa 10 barobarga pasaytiriladi, xususiy bolalar bog‘chalari, maktablar va shifoxonalar uchun esa to‘lov bor-yo‘g‘i 1 foizni tashkil etadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan ochiq muloqot davomida Yangi Toshkent hududida biznes va xizmat ko‘rsatish sohasi vakillari uchun infratuzilma to‘lovlari keskin qisqartirilishini ma’lum qildi. Ushbu qaror megaloyihaga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar oqimini tezlashtirish va xususiy sektor faoliyatini har tomonlama rag‘batlantirishga qaratilgan.

Eng e’tiborli jihati, mazkur yengillik va imtiyozlar nafaqat yangi boshlanadigan, balki hududda allaqachon qurilishi boshlangan loyihalarga ham to‘liq tatbiq etiladi.

To‘lovlar qanday pasaytiriladi?

Hududda barpo etiladigan obyektlar toifasiga qarab bazaviy stavkalar quyidagi tartibda kamaytiriladi:

  • Savdo, xizmat ko‘rsatish va biznes markazlari uchun: Bazaviy to‘lov stavkasi 3 barobarga pasaytiriladi;

  • Mehmonxona va turistik obyektlar uchun: Infratuzilma to‘lovi 5 barobarga kamaytiriladi;

  • Madaniy-ko‘ngilochar maskanlar uchun: To‘lov miqdori naq 10 barobarga arzonlashadi;

  • Ijtimoiy soha uchun maxsus stavka: Xususiy bolalar bog‘chalari, maktablar va shifoxonalar uchun infratuzilma to‘lovi bor-yo‘g‘i 1 foiz etib belgilandi.

Yer ajratishda yangi tartib: «Swiss challenge» tizimi

Investorlar uchun yer maydonlarini taqdim etish jarayoniga ilg‘or xalqaro mexanizmlar joriy etilmoqda:

  • Ochiq va shaffof raqobat: Yer ajratishda «Swiss challenge» tamoyili yo‘lga qo‘yiladi. Unga ko‘ra, investorning tashabbusi ochiq e’lon qilinadi, agar boshqa da’vogarlar bundan yaxshiroq shartlarni taklif etmasa, yer maydoni to‘g‘ridan to‘g‘ri dastlabki tashabbuskorga beriladi;

  • Byurokratiyani yo‘qotish: Tadbirkorlarning takliflarini ko‘rib chiqish va ruxsatnomalar berish muddatini tezlashtirish, tayyor loyiha hujjatlariga ega lotlar sonini oshirish hamda bir xil ma’lumotlarni qayta talab qilish amaliyotini butunlay tugatish vazifasi qo‘yildi.

2 milliard dollar sarmoya va yil yakunigacha 20 mingta xonadon

Bugungi kunga qadar Yangi Toshkent hududiga 2 milliard dollardan ziyod investitsiya kiritildi:

  • Turar joylar topshirilishi: Joriy yil yakuniga qadar 20 mingta xonadonni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan;

  • Uylar bilan birga xizmat ko‘rsatish obyektlari: Davlat rahbari turar joy binolari barpo etilishi bilan parallel ravishda savdo, ta’lim, tibbiyot, sport va dam olish maskanlarini ham bir vaqtning o‘zida qurib bitkazish shart ekanini qat’iy ta’kidladi.

Qabul qilingan yangi tartib va ulkan imtiyozlar Yangi Toshkentni nafaqat zamonaviy turar joy hududiga, balki tadbirkorlar uchun eng qulay va yuqori daromadli investitsiya maydoniga aylantirishga xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevYangi ToshkentSwiss challengeinfratuzilma to‘lovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi25 iyun 12:04Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladi22 iyun 13:31«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi22 iyun 11:06«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?19 iyun 16:05Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaYangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqda19 iyun 14:04Kichik biznes subyektlari misli ko‘rilmagan tarixiy imtiyozlarga ega bo‘ldiKichik biznes subyektlari misli ko‘rilmagan tarixiy imtiyozlarga ega bo‘ldi30 may 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi