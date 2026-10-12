Yangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda tadbirkorlar va investorlar uchun infratuzilma to‘lovlarini sezilarli darajada kamaytirishni ma’lum qildi.
- Savdo, xizmat ko‘rsatish va biznes markazlari uchun to‘lovlar 3 barobarga, mehmonxona va turistik obyektlar uchun 5 barobarga, madaniy-ko‘ngilochar maskanlar uchun esa 10 barobarga pasaytiriladi, xususiy bolalar bog‘chalari, maktablar va shifoxonalar uchun esa to‘lov bor-yo‘g‘i 1 foizni tashkil etadi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan ochiq muloqot davomida Yangi Toshkent hududida biznes va xizmat ko‘rsatish sohasi vakillari uchun infratuzilma to‘lovlari keskin qisqartirilishini ma’lum qildi. Ushbu qaror megaloyihaga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar oqimini tezlashtirish va xususiy sektor faoliyatini har tomonlama rag‘batlantirishga qaratilgan.
Eng e’tiborli jihati, mazkur yengillik va imtiyozlar nafaqat yangi boshlanadigan, balki hududda allaqachon qurilishi boshlangan loyihalarga ham to‘liq tatbiq etiladi.
To‘lovlar qanday pasaytiriladi?
Hududda barpo etiladigan obyektlar toifasiga qarab bazaviy stavkalar quyidagi tartibda kamaytiriladi:
Savdo, xizmat ko‘rsatish va biznes markazlari uchun: Bazaviy to‘lov stavkasi 3 barobarga pasaytiriladi;
Mehmonxona va turistik obyektlar uchun: Infratuzilma to‘lovi 5 barobarga kamaytiriladi;
Madaniy-ko‘ngilochar maskanlar uchun: To‘lov miqdori naq 10 barobarga arzonlashadi;
Ijtimoiy soha uchun maxsus stavka: Xususiy bolalar bog‘chalari, maktablar va shifoxonalar uchun infratuzilma to‘lovi bor-yo‘g‘i 1 foiz etib belgilandi.
Yer ajratishda yangi tartib: «Swiss challenge» tizimi
Investorlar uchun yer maydonlarini taqdim etish jarayoniga ilg‘or xalqaro mexanizmlar joriy etilmoqda:
Ochiq va shaffof raqobat: Yer ajratishda «Swiss challenge» tamoyili yo‘lga qo‘yiladi. Unga ko‘ra, investorning tashabbusi ochiq e’lon qilinadi, agar boshqa da’vogarlar bundan yaxshiroq shartlarni taklif etmasa, yer maydoni to‘g‘ridan to‘g‘ri dastlabki tashabbuskorga beriladi;
Byurokratiyani yo‘qotish: Tadbirkorlarning takliflarini ko‘rib chiqish va ruxsatnomalar berish muddatini tezlashtirish, tayyor loyiha hujjatlariga ega lotlar sonini oshirish hamda bir xil ma’lumotlarni qayta talab qilish amaliyotini butunlay tugatish vazifasi qo‘yildi.
2 milliard dollar sarmoya va yil yakunigacha 20 mingta xonadon
Bugungi kunga qadar Yangi Toshkent hududiga 2 milliard dollardan ziyod investitsiya kiritildi:
Turar joylar topshirilishi: Joriy yil yakuniga qadar 20 mingta xonadonni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan;
Uylar bilan birga xizmat ko‘rsatish obyektlari: Davlat rahbari turar joy binolari barpo etilishi bilan parallel ravishda savdo, ta’lim, tibbiyot, sport va dam olish maskanlarini ham bir vaqtning o‘zida qurib bitkazish shart ekanini qat’iy ta’kidladi.
Qabul qilingan yangi tartib va ulkan imtiyozlar Yangi Toshkentni nafaqat zamonaviy turar joy hududiga, balki tadbirkorlar uchun eng qulay va yuqori daromadli investitsiya maydoniga aylantirishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…