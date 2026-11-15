Zinedin Zidan Italiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nima dedi? Ularni muhim o‘yin kutmoqda
Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan Millatlar ligasi guruh bosqichining 6-turi doirasida Turkiyaga qarshi o‘tadigan muhim bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mutaxassis Italiyadan qabul qilib olingan 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoa vahimaga tushmasligi kerakligini qat’iy ta’kidladi. RMC Sport nashri murabbiyning so‘zlarini keltirib o‘tdi.
Italiyadan uchralgan mag‘lubiyat va Zidanning xotirjamligi
Zidanning fikricha, jamoadagi yosh futbolchilar bunday og‘ir vaqtlarni boshdan kechirishi tabiiy hol va bundan fojia yasamaslik kerak.
«Menimcha, bu futbolchilar bunday bahslarda qatnashishga odatlangan. Mening ularga doimiy murojaatim bir xil: nima bo‘lishidan qat’i nazar — yaxshi yoki unchalik yaxshi bo‘lmagan vaziyatlarda ham — ijobiy kayfiyatni saqlash kerak. Men vahimaga tushmayman va tushmoqchi ham emasman», — dedi murabbiy.
Shuningdek, u Italiya bilan o‘yindan bor-yo‘g‘i uch kun o‘tib yana maydonga chiqish muhimligini, bu barchasini o‘zgartirish uchun ajoyib imkoniyat ekanini qo‘shimcha qildi.
Uchrashuv va guruhdagi vaziyat
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Jamoalar
Fransiya — Turkiya (Millatlar ligasi, 6-tur)
Fransiyaning o‘rni
Guruhda ikkinchi o‘rin
Chorakfinalga chiqish sharti
Turkiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘lmaslik kifoya
Mbappening holati
Sardor qaytib, odatdagi tartibda mashg‘ulot o‘tkazmoqda
Kilian Mbappening qaytishi va Turkiyaga qarshi o‘yin
Matbuot anjumanida Zidan jamoa sardori Kilian Mbappening holatiga ham alohida to‘xtalib o‘tdi. Murabbiy uning yana safga qaytganidan mamnunligini bildirdi: «Kilian Mbappeni, sardorimizni yana ko‘rib turganimdan xursandman. U odatdagi tartibda mashg‘ulot o‘tkazadi, hammasi joyida».
Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasi ayni paytda guruhda ikkinchi o‘rinda bormoqda. Musobaqaning chorakfinaliga chipta olish uchun fransuzlarga Turkiyaga qarshi o‘yinda mag‘lubiyatga uchramaslikning o‘zi yetarli bo‘ladi. Uchrashuv bugun, 15 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 00:45 da boshlanadi.
Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasi Turkiyaga qarshi o‘yinda ijobiy natijaga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…