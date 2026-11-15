Zinedin Zidan Italiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nima dedi? Ularni muhim o‘yin kutmoqda

1 daqiqa o'qish24
Zinedin Zidan Italiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng nima dedi? Ularni muhim o‘yin kutmoqda

Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zinedin Zidan Millatlar ligasi guruh bosqichining 6-turi doirasida Turkiyaga qarshi o‘tadigan muhim bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Mutaxassis Italiyadan qabul qilib olingan 1:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoa vahimaga tushmasligi kerakligini qat’iy ta’kidladi. RMC Sport nashri murabbiyning so‘zlarini keltirib o‘tdi.

Italiyadan uchralgan mag‘lubiyat va Zidanning xotirjamligi

Zidanning fikricha, jamoadagi yosh futbolchilar bunday og‘ir vaqtlarni boshdan kechirishi tabiiy hol va bundan fojia yasamaslik kerak.

«Menimcha, bu futbolchilar bunday bahslarda qatnashishga odatlangan. Mening ularga doimiy murojaatim bir xil: nima bo‘lishidan qat’i nazar — yaxshi yoki unchalik yaxshi bo‘lmagan vaziyatlarda ham — ijobiy kayfiyatni saqlash kerak. Men vahimaga tushmayman va tushmoqchi ham emasman», — dedi murabbiy.

Shuningdek, u Italiya bilan o‘yindan bor-yo‘g‘i uch kun o‘tib yana maydonga chiqish muhimligini, bu barchasini o‘zgartirish uchun ajoyib imkoniyat ekanini qo‘shimcha qildi.

Uchrashuv va guruhdagi vaziyat

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Jamoalar

Fransiya — Turkiya (Millatlar ligasi, 6-tur)

Fransiyaning o‘rni

Guruhda ikkinchi o‘rin

Chorakfinalga chiqish sharti

Turkiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘lmaslik kifoya

Mbappening holati

Sardor qaytib, odatdagi tartibda mashg‘ulot o‘tkazmoqda

Kilian Mbappening qaytishi va Turkiyaga qarshi o‘yin

Matbuot anjumanida Zidan jamoa sardori Kilian Mbappening holatiga ham alohida to‘xtalib o‘tdi. Murabbiy uning yana safga qaytganidan mamnunligini bildirdi: «Kilian Mbappeni, sardorimizni yana ko‘rib turganimdan xursandman. U odatdagi tartibda mashg‘ulot o‘tkazadi, hammasi joyida».

Eslatib o‘tamiz, Fransiya milliy jamoasi ayni paytda guruhda ikkinchi o‘rinda bormoqda. Musobaqaning chorakfinaliga chipta olish uchun fransuzlarga Turkiyaga qarshi o‘yinda mag‘lubiyatga uchramaslikning o‘zi yetarli bo‘ladi. Uchrashuv bugun, 15 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 00:45 da boshlanadi.

Sizningcha, Zinedin Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasi Turkiyaga qarshi o‘yinda ijobiy natijaga erisha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari