Dengiz suvsarlari uxlaganda nega bir-birining panjasini ushlaydi?
Dengiz suvsarlarining eng qiziqarli odatlaridan biri — suv yuzasida uxlayotganda bir-birining panjasidan ushlab yotishidir. Bu manzara juda yoqimtoy ko‘rinsa-da, uning ortida muhim sabab bor.
Gap shundaki, suv yuzasida dam olayotgan suvsarlar oqim ta’sirida bir-biridan uzoqlashib ketmaslik uchun panjalarini ushlab yotadi. Shu tariqa ular uxlash davomida bir joyda qolishga harakat qiladi.
Ayrim hollarda dengiz suvsarlari suv o‘tlariga o‘ralib ham uxlaydi. Bu ham ularning oqim bilan suzib ketishining oldini olishga yordam beradi.
Bu hayvonlarning yana bir ajablanarli xususiyati bor. Dengiz suvsarlarida boshqa ko‘plab dengiz sutemizuvchilari kabi qalin teri osti yog‘ qatlami mavjud emas. Shu sababli ular sovuq suvda tanasini issiq saqlash uchun juda qalin va zich mo‘ynasiga tayanadi.
Qizig‘i, dengiz suvsarlarining mo‘ynasi hayvonot olamidagi eng zich mo‘ynalardan biri hisoblanadi. Ularning mo‘ynasi sovuq suvda tana haroratini saqlashda muhim vazifani bajaradi.
Shu bois dengiz suvsarlarining bir-birining panjasini ushlab uxlashi shunchaki yoqimtoy odat emas, balki tabiatda yashab qolishga yordam beradigan qiziqarli moslashuvlardan biridir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…