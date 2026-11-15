«Siti» «Lans»ning yangi yulduzini nishonga oldi: Husanovdan keyingi navbatdagi transfer?

1 daqiqa o'qish26
«Siti» «Lans»ning yangi yulduzini nishonga oldi: Husanovdan keyingi navbatdagi transfer?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Lans" himoyachisi Ismaelo Ganiu "Manchester Siti" skautlari diqqat markaziga tushib qoldi.
  • Unga "Chelsi", "Tottenxem" va "Nyukasl" kabi nufuzli klublar ham jiddiy qiziqish bildirishmoqda.
  • Joriy mavsumda 8 ta o'yinda bir bor gol yozdirib qo'ygan 21 yoshli futbolchining "Lans" bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo'ljallangan.
  • Transfermarkt portali mutaxassislari Ismaelo Ganiuni 30 million yevro atrofida baholashadi.

Fransiyaning «Lans» klubi yana bir iqtidorli himoyachisi bilan Yevropa grandlari e’tiborini tortmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, «Lans» himoyachisi Ismaelo Ganiu Angliyaning «Manchester Siti» klubi skautlari diqqat markaziga tushgan.

Yosh himoyachi uchun jiddiy raqobat

Manbaning ma’lum qilishicha, «Manchester Siti» 21 yoshli futbolchining maydondagi rivojlanishini yaqindan kuzatib bormoqda. Biroq Ganiu uchun kurash faqat «shaharliklar» bilan cheklanib qolmaydi. Ayni paytda unga Angliyaning boshqa nufuzli klublari — «Chelsi», «Tottenxem» va «Nyukasl» ham jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Joriy mavsumda yosh himoyachi barcha musobaqalarni hisobga olgan holda sakkizta o‘yinda maydonga tushib, o‘z hisobiga bir bor gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Uning «Lans» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt portali mutaxassislari uning bozor qiymatini 30 million yevro atrofida baholamoqda.

Transfer tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Futbolchi

Ismaelo Ganiu (21 yosh, «Lans» himoyachisi)

Qiziqish bildirgan klublar

«Manchester Siti», «Chelsi», «Tottenxem», «Nyukasl»

Shartnoma muddati

2030 yilgacha

Bozor qiymati

Taxminan 30 million yevro

Abduqodir Husanov izidan

O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun «Lans» klubi alohida qadrdon maskanga aylanib ulgurgan. Eslatib o‘tamiz, manchesterliklarning ishonchli va universal himoyachisi sifatida qadrlanayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham aynan fransuzlarning «Lans» klubidan olib kelingan edi. Shu bois, ingliz grandlarining yana fransuz klubi himoyachisiga e’tibor qaratayotgani futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Sizningcha, Ismaelo Ganiu ham Abduqodir Husanov kabi Angliya Premer-ligasida muvaffaqiyat qozona oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari