«Siti» «Lans»ning yangi yulduzini nishonga oldi: Husanovdan keyingi navbatdagi transfer?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Lans" himoyachisi Ismaelo Ganiu "Manchester Siti" skautlari diqqat markaziga tushib qoldi.
- Unga "Chelsi", "Tottenxem" va "Nyukasl" kabi nufuzli klublar ham jiddiy qiziqish bildirishmoqda.
- Joriy mavsumda 8 ta o'yinda bir bor gol yozdirib qo'ygan 21 yoshli futbolchining "Lans" bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo'ljallangan.
- Transfermarkt portali mutaxassislari Ismaelo Ganiuni 30 million yevro atrofida baholashadi.
Fransiyaning «Lans» klubi yana bir iqtidorli himoyachisi bilan Yevropa grandlari e’tiborini tortmoqda. TEAMtalk nashrining xabar berishicha, «Lans» himoyachisi Ismaelo Ganiu Angliyaning «Manchester Siti» klubi skautlari diqqat markaziga tushgan.
Yosh himoyachi uchun jiddiy raqobat
Manbaning ma’lum qilishicha, «Manchester Siti» 21 yoshli futbolchining maydondagi rivojlanishini yaqindan kuzatib bormoqda. Biroq Ganiu uchun kurash faqat «shaharliklar» bilan cheklanib qolmaydi. Ayni paytda unga Angliyaning boshqa nufuzli klublari — «Chelsi», «Tottenxem» va «Nyukasl» ham jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Joriy mavsumda yosh himoyachi barcha musobaqalarni hisobga olgan holda sakkizta o‘yinda maydonga tushib, o‘z hisobiga bir bor gol yozdirib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Uning «Lans» bilan amaldagi shartnomasi 2030 yilgacha mo‘ljallangan bo‘lib, Transfermarkt portali mutaxassislari uning bozor qiymatini 30 million yevro atrofida baholamoqda.
Transfer tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Futbolchi
Ismaelo Ganiu (21 yosh, «Lans» himoyachisi)
Qiziqish bildirgan klublar
«Manchester Siti», «Chelsi», «Tottenxem», «Nyukasl»
Shartnoma muddati
2030 yilgacha
Bozor qiymati
Taxminan 30 million yevro
Abduqodir Husanov izidan
O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun «Lans» klubi alohida qadrdon maskanga aylanib ulgurgan. Eslatib o‘tamiz, manchesterliklarning ishonchli va universal himoyachisi sifatida qadrlanayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham aynan fransuzlarning «Lans» klubidan olib kelingan edi. Shu bois, ingliz grandlarining yana fransuz klubi himoyachisiga e’tibor qaratayotgani futbol jamoatchiligida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Sizningcha, Ismaelo Ganiu ham Abduqodir Husanov kabi Angliya Premer-ligasida muvaffaqiyat qozona oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…