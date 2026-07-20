Jizzaxda sun’iy hovuz 3 nafar qiz umriga zomin bo‘ldi

·149·Jamiyat
Jizzaxda sun’iy hovuz 3 nafar qiz umriga zomin bo‘ldi

Jizzax viloyatining Mirzacho‘l tumanida ro‘y bergan ayanchli hodisa oqibatida sun’iy hovuzda cho‘milgan uch nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, fojia 17 iyul kuni taxminan soat 13:00 larda Mirzacho‘l tumanidagi “Paxtazor” mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Fermer xo‘jaligi tomonidan tomchilatib sug‘orish tizimi uchun qazilgan sun’iy hovuzga cho‘milish uchun tushgan uch qiz suvda cho‘kib ketgan. Ularning ikki nafari 17 yoshda, yana biri esa 15 yoshda bo‘lgan.

Marhumlarning o‘lim sababini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Dastlabki xulosaga ko‘ra, qizlarning o‘limi yuqori nafas yo‘llariga suv kirishi oqibatida yuzaga kelgan mexanik asfiksiya tufayli sodir bo‘lgan.

Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Mirzacho‘l tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

JizzakhMirzachulO'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 500 dollar pora olgan direktor 5 yilga qamaldiQashqadaryoda 500 dollar pora olgan direktor 5 yilga qamaldiBugun, 22:01Qibrayda 19 yoshli yigit soxta prokuror bo‘lib yurgani aniqlandiQibrayda 19 yoshli yigit soxta prokuror bo‘lib yurgani aniqlandiBugun, 19:31Abbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladiAbbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladiBugun, 18:12Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiOdilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiBugun, 16:58Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiBugun, 15:51Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaKatta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaBugun, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi