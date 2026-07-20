Qibrayda 19 yoshli yigit soxta prokuror bo‘lib yurgani aniqlandi

·47·Jamiyat
Qibrayda 19 yoshli yigit soxta prokuror bo‘lib yurgani aniqlandi

Toshkent viloyatining Qibray tumanida o‘zini prokuratura xodimi deb tanishtirib, qalbaki xizmat guvohnomasidan foydalangan 19 yoshli yigitga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Bu haqda Bosh prokuratura axborot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, 12 iyul kuni o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida 2007 yilda tug‘ilgan K.X. boshqaruvidagi Cobalt avtomobili to‘xtatilgan. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tekshiruv o‘tkazilayotgan vaqtda u qonuniy choralar qo‘llanilishining oldini olish maqsadida o‘zini Qibray tumani prokuraturasi xodimi sifatida tanishtirgan hamda qalbaki xizmat guvohnomasini taqdim etgan.

Tekshiruv jarayonida unga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Avtomobil ko‘zdan kechirilganda esa salondan boshqa davlat raqam belgisi — 25 C 836 AA aniqlangan.

Shundan so‘ng, gumonlanuvchidan qalbaki xizmat guvohnomasi hamda bir juft davlat raqam belgisi daliliy ashyo sifatida olib qo‘yildi.

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 228-moddasi tegishli qismlari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda ish bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.

QibrayToshkentCobalt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladiAbbosbek Fayzullayev qaysi jamoaga muxlislik qilganini ochiqladiBugun, 18:12Odilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiOdilxon qori qariyb 8 yilga hukm qilindiBugun, 16:58Qarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiQarzlar tufayli chaqalog‘ini sotmoqchi bo‘lgan ota-ona jazolandiBugun, 15:51Katta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaKatta baliqmi yoki yerosti silkinishi: O‘zbekistondagi daryoda bo‘lgan holat muhokama qilinmoqdaBugun, 14:33Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaArab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqdaBugun, 12:10Noqonuniy qurilish qimmatga tushdiNoqonuniy qurilish qimmatga tushdiBugun, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi