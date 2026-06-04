Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladi
Foto: Saida Mirziyoyeva
Qadimiy va hamisha navqiron Samarqand shahri yana bir bor dunyo nigohidagi yirik siyosiy va ekologik muloqotlar markaziga aylandi. Mazkur tarixiy kentda yuksak saviyada tashkil etilgan Global ekologik jamg‘armaning 8-Assambleyasi rasmiy ravishda o‘z ishini boshladi. Ushbu nufuzli anjumanning ochilish marosimida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva ishtirok etdi va yig‘ilish qatnashchilariga mamlakatimiz rahbarining samimiy tabrik so‘zlarini tantanali ravishda o‘qib eshittirdi.
Mazkur yirik forum nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki butun sayyoramiz uchun bugungi kunda eng og‘riqli va dolzarb bo‘lib turgan iqlim o‘zgarishlari hamda global ekologik muammolarni keng muhokama qilish uchun betakror maydon vazifasini o‘tamoqda. Bundan tashqari, ushbu anjuman O‘zbekistonning jahon miqyosidagi ekologik kun tartibini belgilashdagi o‘rni va obro‘-e’tibori kundan-kunga yuksalib borayotganini yaqin tarixda yana bir bor yaqqol isbotladi.
Milliardlab sarmoyalar: «Yashil» kelajak uchun ulkan qadam
Assambleyaning eng diqqatga sazovor va amaliy qismlaridan biri, shubhasiz, uning doirasida tashkil etilgan «Eco Expo Central Asia-2026» ixtisoslashtirilgan ko‘rgazmasi bo‘ldi. Ushbu ko‘rgazma maydonida ona tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan istiqbolli loyihalar uchun misli ko‘rilmagan hajmdagi moliyaviy hujjatlar imzolandi:
Ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun 80 million dollar miqdoridagi beg‘araz grant mablag‘lari qo‘lga kiritildi;
Energiya tejamkor va ekologik loyihalarni hayotga tadbiq etish uchun 520 million dollardan ziyod to‘g‘ridan-trag‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha muhim kelishuvlarga erishildi.
Endilikda eng asosiy vazifa — qog‘ozdagi ushbu ulkan raqamlar va tabiatni asrab-avaylashga qaratilgan ezgu tashabbuslarni hayotimizga izchil hamda sifatli tatbiq etishdan iboratdir. Quvonarlisi, ayni kunlarda ushbu ikki yirik tadbirda yer yuzining 180 ta mamlakatidan tashrif buyurgan 8,5 mingdan ortiq yetakchi olimlar, ekspertlar va soha mutaxassislari qatnashmoqda.
MAGATE bilan yadro energetikasi va tibbiyotdagi hamkorlik
Samarqanddagi tadbirlar doirasida Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva yurtimizga tashrif buyurgan Xalqaro atom energiyasi agentligi (MAGATE) bosh direktori Rafael Grossi bilan rasmiy uchrashuv o‘tkazdi.
Oliy martabali mehmon
Tashrifning bosh maqsadi
Muhokama qilingan asosiy yo‘nalishlar
Rafael Grossi (MAGATE rahbari)
Jizzaxdagi AES qurilishi boshlanishi marosimi
Navqiron yadro infratuzilmasi, yadroviy tibbiyot va kadrlar tayyorlash
Martabali mehmon mamlakatimizda uzoq kutilgan tarixiy voqea — Jizzax viloyatida ilk atom elektr stansiyasi (AES) qurilishining boshlanishiga bag‘ishlangan tantanali marosimda ishtirok etish uchun O‘zbekistonga kelgan. Samimiy va do‘stona ruhda o‘tgan muloqot davomida tomonlar yurtimizda zamonaviy milliy yadro energetikasi infratuzilmasini barpo etish, saraton va boshqa og‘ir kasalliklarni davolashda muhim bo‘lgan yadroviy tibbiyot sohasini rivojlantirish hamda ushbu tarmoqlar uchun xalqaro andozalarga mos yuqori malakali yosh kadrlarni tayyorlash borasidagi istiqbolli sheriklik masalalarini atroflicha ko‘rib chiqdilar.
Zamin sharhi: O‘zbekistonning global ekologik muammolarga qarshi kurashda va xavfsiz tinchlik maqsadlaridagi yadro texnologiyalarini o‘zlashtirishda tashlayotgan bu kabi ulkan qadamlari, yurtimizning kelajakda yanada musaffo va qudratli davlatga aylanishiga zamin yaratadi.
Mamlakatimizdagi eng qaynoq siyosiy jarayonlar, xalqaro darajadagi yirik kelishuvlar va ekologiya sohasidagi muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda zavq bilan kuzatib boring!
…