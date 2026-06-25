Buxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldi

·37·Jamiyat
Buxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldi

Buxoro shahrida 7 yoshli bolaning qo‘li metall qulf orasida qisilib qolishi oqibatida qutqaruvchilarning yordami kerak bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga "Gulshan" MFY hududidagi xonadonlardan birida bolaning qo‘li metall buyumda qisilib qolgani haqida murojaat kelib tushgan.

Xabar ortidan qutqaruvchilar zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, maxsus texnik vositalar yordamida bolaning qo‘lini ehtiyotkorlik bilan bo‘shatishga muvaffaq bo‘lishgan.

Tezkor harakatlar tufayli bolakayga jiddiy zarar yetmagan. Hozirda uning ahvoli yaxshi ekani ma’lum qilinmoqda.

Mutaxassislar ota-onalarga turli metall buyumlar, qulf va boshqa xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan jihozlarni yosh bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlashni tavsiya etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiYoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladiBugun, 14:20Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiToshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiBugun, 12:06Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Bugun, 11:23Toshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaToshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaBugun, 11:08Toshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 10:36Kafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiKafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi