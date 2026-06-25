Toshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent shahrida avtomoykalar faoliyati bo‘yicha ekologik reydlar o‘tkazilmoqda. Tekshiruvlar davomida obyektlarda ekologik talablarga rioya etilishi va ehtimoliy qoidabuzarliklar o‘rganilmoqda.
Reydlar doirasida avtomoykalarning faoliyati belgilangan me’yorlarga qanchalik mos ekani tekshiriladi. Aniqlangan holatlar bo‘yicha qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko‘rilishi mumkin.
Hozircha tekshiruvlar natijasi, aniqlangan qoidabuzarliklar soni va qaysi hududlarda reyd o‘tkazilayotgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…