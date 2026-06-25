Yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladi

·18·Jamiyat
Yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish tartibi yengillashtiriladi

2026 yil 1 iyuldan O‘zbekistonda yoshlarni davlat xizmatiga qabul qilish jarayonlarida yangi tartiblar amal qila boshlaydi. O‘zgarishlar tanlovlarni ochiq va shaffof o‘tkazish, shuningdek, yosh mutaxassislarning davlat idoralarida ish boshlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Yangi tartibga ko‘ra, davlat xizmatiga qabul qilish bo‘yicha tanlovning suhbat bosqichida beriladigan savollar oldindan e’lon qilinishi shart. Savollar tegishli davlat organining rasmiy veb-saytiga suhbat o‘tkazilishidan kamida bir oy avval joylashtiriladi.

Muhimi, belgilangan muddatda e’lon qilinmagan savollarni nomzodlarga berish taqiqlanadi. Bu talab suhbat jarayonida barcha ishtirokchilar uchun teng sharoit yaratish va kutilmagan savollar orqali nomzodlarga bosim o‘tkazilishining oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ichki tanlov o‘tkazish talab etilmaydigan lavozimlar hamda nomzodlardan umumiy yoki maxsus ish staji so‘ralmaydigan vazifalarning alohida ro‘yxati tasdiqlanadi.

Ish tajribasi talab qilinadigan lavozimlar uchun ham aniq cheklov belgilanmoqda. Bunday holatlarda nomzoddan ko‘pi bilan ikki yillik umumiy yoki mutaxassislik bo‘yicha ish staji talab qilinishi mumkin. Demak, ko‘p yillik tajribaga ega bo‘lmagan yoshlar uchun ham davlat xizmatiga kirish imkoniyatlari ortadi.

Yangi tartiblar davlat idoralariga bilimli va salohiyatli yosh kadrlarni jalb qilish, tanlov jarayonida yagona yondashuvni ta’minlash hamda ishga qabul qilish tizimini yanada adolatli tashkil etishni ko‘zda tutadi.

O'zbekistonDavlat xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiBuxoroda 7 yoshli bolaning qo‘li qulfda qisilib qoldiBugun, 13:30Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiToshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldiBugun, 12:06Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Bugun, 11:23Toshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaToshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaBugun, 11:08Toshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 10:36Kafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiKafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi