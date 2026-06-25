Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldi

·37·Jamiyat
Toshkentda avtobusda ayolga shilqimlik qilgan erkak qamaldi

Toshkent shahrining Bektemir tuman sudida avtobusda ayolga shahvoniy shilqimlik qilish bilan bog‘liq ish ko‘rib chiqildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, 23 iyun kuni 50 yoshli erkak 93-yo‘nalishli avtobusda yonida o‘tirgan ayolga teginib, unga nisbatan shahvoniy harakatlar qilgan.

Jabrlanuvchi baqirib, yordam so‘raganidan keyin erkak avtobusdan qochib chiqishga uringan. Haydovchi eshiklarni yopib qo‘ygach, u janjal ko‘targan, eshiklarni tepib ochishga harakat qilgan va haqoratli so‘zlar ishlatgan.

Voqea joyiga ichki ishlar organlari xodimlari yetib kelgan. Erkak ularning qonuniy talablariga bo‘ysunmagan va qarshilik ko‘rsatgan.

Sud majlisida u aybiga to‘liq iqror bo‘lib, hodisa vaqtida mast holatda bo‘lganini aytgan. Sud unga 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi va 2 million 60 ming so‘m jarima tayinlagan.

ToshkentBektemirAvtobusShahvoniy shilqimlikMa’muriy qamoqIchki ishlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Portugaliya bilan o‘yindan so‘ng muxlisning televizorini sindirib tashlagani tarmoqlarda qizg‘in muhokamada! (video)Bugun, 11:23Toshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaToshkentda avtomoykalarda ekologik reydlar o‘tkazilmoqdaBugun, 11:08Toshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiToshkentda soxta dollarlarni sotmoqchi bo‘lgan shaxs qo‘lga olindiBugun, 10:36Kafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiKafelarda joy topolmagan muxlislar o‘yinni avtomobil bagajidan tomosha qildiBugun, 10:17Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandiToshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandiBugun, 10:05Toshkentda klinika xodimi bemorga tegajog‘lik qilgani uchun 5 sutkaga qamaldiToshkentda klinika xodimi bemorga tegajog‘lik qilgani uchun 5 sutkaga qamaldiBugun, 09:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi