Termizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Termiz shahrida piyodalar o‘tish joyidan harakatlanayotgan ona va uning bolalari hayotiga xavf solgan «Onix» haydovchisiga nisbatan qonuniy chora ko‘rildi.
Haydovchining harakati boshqa yo‘l harakati ishtirokchilariga nisbatan hurmatsizlik sifatida baholanib, jamoatchilik noroziligiga sabab bo‘lgan.
Tekshiruv davomida avtomobilni boshqargan shaxs 20 yoshda ekani va haydovchilik huquqiga ega bo‘lmagani aniqlangan. U transport vositasini ruxsatsiz boshqarish bilan birga, qo‘pol yo‘l harakati qoidabuzarligiga ham yo‘l qo‘ygan.
Holat yuzasidan amaldagi qonunchilik asosida tegishli chora ko‘rilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…