Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi

·1.8K·Jamiyat
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Audio versiyasi

Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida noyob patologiya bilan tug‘ilgan chaqaloq ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. To‘rt oyoqli chaqaloq haqidagi tasvirlar tarqalganidan so‘ng mutaxassislar holat yuzasidan rasmiy ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, chaqaloq siam egizaklariga xos juda kam uchraydigan patologiya bilan dunyoga kelgan. Homilaning ikkinchi qismi to‘liq rivojlanmay qolgan bo‘lib, unda faqat tananing ayrim qismlari shakllangan. Shu sababli chaqaloqda qo‘shimcha oyoqlar mavjud bo‘lgan.

Sog‘liqni saqlash mutaxassislariga ko‘ra, chaqaloq Samarqand viloyati Bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelingan va murakkab jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan. Operatsiyada malakali shifokorlar guruhi ishtirok etgan.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, bunday holatlar tibbiyot amaliyotida juda kam uchraydi. Chaqaloqning sog‘lig‘i mutaxassislar nazoratida bo‘lib, uning ahvoli yuzasidan kuzatuv ishlari davom ettirilmoqda.

SurxondaryoSherobodSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi