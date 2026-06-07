Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi

·140·Jamiyat
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekiston bayrog‘i ranglariga bo‘yalgan ho‘kiz aks etgan video keng tarqaldi. Holat foydalanuvchilar orasida turli munosabat va muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea Samarqanddagi go‘sht markazlaridan birida sodir bo‘lgan. Qassob reklama maqsadida tirik buqani davlat bayrog‘i ranglariga bo‘yagan.

Mazkur holat ko‘plab foydalanuvchilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Ayrimlar buni hayvonga nisbatan shafqatsiz munosabat va davlat ramziga hurmatsizlik sifatida baholamoqda.

O'zbekistonSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiBugun, 12:14Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindiBugun, 08:20Samarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiSamarqandda tug‘ruq uchun shifoxonaga olib kelingan homilador ayol vafoti bo‘yicha rasmiy izoh berildiBugun, 08:09Velosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiVelosipeddagi 14 yoshli qizcha o‘limiga sababchi haydovchi jazolandiBugun, 07:15Ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiIshga kiritib qo‘yishni va’da qilgan shaxs ushlandiBugun, 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi