Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bugun Chorvoqda mashhur portugaliyalik futbolchi, “Manchester Yunayted”ning sobiq yulduzi Luis Nani ko‘rinish berdi. Futbolchining dam olish maskanida paydo bo‘lishi dam oluvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Eng qiziq jihati, Nani nafaqat hordiq chiqargan, balki plyajda bolalar bilan to‘p ham o‘ynagan. Ushbu samimiy holat guvohlar tomonidan videoga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.
Ko‘pchilik avvaliga mashhur futbolchini tanib, ko‘zlariga ishonmaganini aytmoqda. Hozirda Luis Nanining Chorvoqda bolalar bilan futbol o‘ynagani faol muhokama qilinmoqda.
…