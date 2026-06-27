Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandi

·0·Jamiyat
Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandi

Jizzax viloyatida qo‘shnisining voyaga yetmagan farzandiga tan jarohati yetkazgan ayol yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, joriy yilning 19 iyun kuni Sharof Rashidov tumanida yashovchi fuqaro M.I. tuman Ichki ishlar bo‘limiga murojaat qilib, 2015 yilda tug‘ilgan farzandi mahalladoshi N.N. tomonidan haqorat qilinib, kaltaklanganini bildirgan. Shuningdek, u holat yuzasidan qonuniy chora ko‘rilishini so‘ragan.

Mazkur voqea bo‘yicha tayinlangan sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, voyaga yetmagan bolada yengil tan jarohati aniqlangan.

Shu bilan birga, 20 iyun kuni fuqaro N.N. ham tuman IIBga murojaat qilib, ushbu mojaro davomida uning voyaga yetmagan farzandlariga ham tan jarohati yetkazilganini ma’lum qilgan. Ushbu holat yuzasidan ham sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan.

Hozirda voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash maqsadida Sharof Rashidov tumani Ichki ishlar bo‘limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Tekshiruv yakunlariga ko‘ra holatga huquqiy baho berilishi ma’lum qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiAfg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiBugun, 19:13Termizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiTermizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiBugun, 19:12Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Bugun, 17:40Barcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBugun, 17:33Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiToshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiBugun, 15:36O‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiO‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi