Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldi

·24·Jamiyat
Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldi

Buxoro viloyatining Kogon tumanida ayanchli hodisa yuz berdi. Kanalda cho‘milayotgan 17 yoshli fuqaro suvga cho‘kib, halok bo‘ldi. Bu haqda Buxoro viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 27 iyun kuni soat 14:50 lar atrofida 112 qisqa raqami orqali Kogon tumanidagi «Sorg‘un» mahallasi hududidan oqib o‘tuvchi kanalda 2009 yilda tug‘ilgan fuqaro cho‘milayotgan vaqtda suvga cho‘kib ketgani haqida xabar kelib tushgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, baxtsiz hodisa kengligi 18–20 metr, chuqurligi esa 7–8 metrni tashkil etuvchi Shohrud kanalida sodir bo‘lgan.

Xabar kelib tushishi bilan Buxoro viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari hamda mahalliy aholi ishtirokida qidiruv-qutqaruv ishlari boshlangan. Olib borilgan izlash ishlari natijasida fuqaroning jasadi 28 iyun kuni soat 16:40 larda topilib, suvdan olib chiqildi.

Hozirgi vaqtda ushbu hodisa yuzasidan tegishli idoralar tomonidan dastlabki tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar voqeaning barcha holatlarini aniqlash choralarini ko‘rmoqda.

Afsuski, yoz fasli boshlanganidan buyon suv havzalarida yuz berayotgan bunday baxtsiz hodisalar soni ortib bormoqda. Mutasaddi tashkilotlar fuqarolarni faqat ruxsat etilgan va xavfsiz deb belgilangan joylarda cho‘milishga, suv havzalarida ehtiyotkorlik qoidalariga qat’iy rioya qilishga chaqirmoqda.

Bukhoro viloyatiKogon tumaniShohrud kanaliSorgun mahallasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBoysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldiBugun, 13:10Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiBugun, 09:50Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiBugun, 08:36Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiToshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiKecha, 19:03“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldiKecha, 18:06O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)Kecha, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi