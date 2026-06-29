Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldi

·0·Jamiyat
Boysunda ziplayn o‘rtasida fuqaro to‘xtab qoldi

Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida joylashgan ziplayn attraksionidan foydalanish vaqtida noxush holat qayd etildi. Attraksionda uchayotgan fuqaro harakatning o‘rta qismida to‘xtab qolgan. Bu haqda Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 27 iyun kuni soat 09:30 atrofida Boysun tumanidagi “Omonxona” mahallasi hududida joylashgan “Xonjiza Siti” MCHJ tasarrufidagi ziplaynda sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur attraksion texnik jihatdan to‘liq ishga tushirilmagan bo‘lishiga qaramasdan, fuqaro undan sinov tariqasida foydalanishga uringan.

Qo‘mita ma’lumotida ta’kidlanishicha, attraksion belgilangan tartibda davlat ro‘yxatidan o‘tkazilmagan, shuningdek, uni ekspluatatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan tegishli ruxsatnoma ham rasmiylashtirilmagan. Shunga qaramay, unda sinov uchishi amalga oshirilgan.

Dastlabki o‘rganishlar davomida ma’lum bo‘lishicha, dor yo‘lining po‘lat arqonlari texnik me’yorlar talab qilgan darajada tarang tortilmagan. Shuningdek, trassaning qiyalik burchagi ham belgilangan standartlarga mos kelmagan. Ana shu omillar tufayli fuqaro harakat yo‘nalishining o‘rta qismida to‘xtab qolgan.

Shundan so‘ng tashkilot xodimlari zudlik bilan vaziyatga aralashib, fuqaroni xavfsiz tarzda qisqa vaqt ichida attraksiondan tushirib olgan. Hodisa oqibatida hech qanday tan jarohati qayd etilmagan.

Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi tomonidan o‘rganish va tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar attraksionning texnik holati hamda amaldagi qonunchilik talablariga qay darajada rioya etilganini aniqlamoqda.

Qo‘mita eslatishicha, attraksionlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazmasdan va tegishli ruxsatnomalarsiz ekspluatatsiya qilish amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi. Bunday qoidabuzarlik uchun BHMning 200 baravarigacha, ya’ni 82 million 400 ming so‘mgacha jarima qo‘llanishi mumkin. Agar qoidabuzarlik oqibatida inson hayoti yoki sog‘lig‘iga og‘ir zarar yetsa, aybdorlarga nisbatan jinoiy javobgarlik choralari ham qo‘llanadi.

Shu munosabat bilan Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi fuqarolarni faqat tegishli ruxsatnomaga ega, xavfsizligi tasdiqlangan attraksionlardan foydalanishga chaqirdi. Shuningdek, shubhali yoki texnik nosoz deb hisoblangan attraksionlar haqida 71 203 02 39 ishonch telefoni orqali xabar berish so‘raldi.

Eslatib o‘tamiz, bu ziplaynlar bilan bog‘liq ilk holat emas. Iyun oyi boshlarida Farg‘ona tumanidagi dam olish maskanida amaldagi texnik talablarga mutlaqo javob bermagan va insonlar hayoti uchun real xavf tug‘dirgan ikki ziplayn to‘liq demontaj qilingan edi. May oyida esa Toshkent viloyatining Angren shahrida hech qanday ruxsat beruvchi hujjatlarsiz noqonuniy faoliyat yuritgan ziplayn aniqlanib, u ham buzib tashlangan. O‘sha holatda ham attraksionda bir kishi harakat o‘rtasida to‘xtab qolgani qayd etilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBuxoroda 17 yoshli yigit kanalda cho‘kib halok bo‘ldiBugun, 12:58Chirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiChirchiqda «Bo‘zsuv» kanaliga tushib ketgan ayol qutqarildiBugun, 09:50Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiBugun, 08:36Toshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiToshkentda bir vaqtning o‘zida ikki joyda yong‘in yuz berdiKecha, 19:03“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldiKecha, 18:06O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)Kecha, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi