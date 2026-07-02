Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildi

·17·Jamiyat
Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildi

O‘zbekistonda tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar hamda bolalarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish tizimi yangi bosqichga ko‘tarildi. 2026 yil 1 iyul kuni qabul qilingan O‘RQ–1156-sonli qonun bilan amaldagi bir qator qonun hujjatlariga jabrlanuvchilarning manfaatlarini himoya qiluvchi muhim o‘zgartishlar kiritildi.

Mazkur qonun rasmiy e’lon qilingan kundan boshlab qonuniy kuchga kirdi. Yangilikning eng asosiy jihatlari bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin:

Yangi qonun bilan joriy etilgan asosiy yengillik va imtiyozlar:

Joriy etilgan yangilik

Uning mazmuni va jabrlanuvchiga foydasi

Bola manfaatlari ustuvorligi

Milliy qonunchilikka «bolaning eng ustun manfaatlari» tushunchasi va uning kafolatlari rasman kiritildi.

Bepul sud himoyasi

Ijtimoiy himoya agentligi jabrlanuvchilar uchun davlat boji to‘lamasdan sudga da’vo arizasi kiritadi.

Ish joyi va daromad kafolati

Reabilitatsiya markaziga joylashtirilgan ayollarga 1 oygacha bo‘lgan muddatga vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasi beriladi.

«Bolaning eng ustun manfaatlari» deganda nima tushuniladi? Endilikda bola bilan bog‘liq har qanday huquqiy yoki ijtimoiy masala ko‘rilayotganda, uning oila muhitida tarbiyalanishi, sog‘lig‘i, xavfsizligi, ta’lim olishi, shaxsiy daxlsizligi hamda eng muhimi — bolaning o‘z fikri majburiy tartibda inobatga olinadi.

Ayollarni himoya qilishning yangi mexanizmlari

Ilgari tazyiqqa uchragan ayollar o‘z huquqlarini sudda himoya qilish yoki moddiy qiyinchiliklar sababli shelterlarga (himoya uylariga) joylashishda qator to‘siqlarga uchrar edi. Yangi qonun bu muammolarni quyidagicha hal etadi:

  • Sudda bepul vakillik: Ijtimoiy himoya milliy agentligi va Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari jabrlangan xotin-qizlarning qonuniy vakili sifatida sud majlislarida bepul ishtirok etadi.

  • «Byulleten» berilishi: Jabrlanuvchi ayol maxsus markazga joylashtirilsa, unga bir oygacha kasallik varaqasi rasmiylashtiriladi. Bu davrda uning ish joyi va oylik maoshi saqlanib qoladi va bu ayolning iqtisodiy jihatdan zarar ko‘rmasligini ta’minlaydi.

Ushbu islohotlar mamlakatda inson qadr-qimmatini ulug‘lash, ayniqsa, jamiyatning nozik qatlami hisoblangan xotin-qizlar va bolalar xavfsizligini ta’minlash yo‘lidagi eng muhim qadamlardan biri bo‘ldi.

O'zbekistonIjtimoiy himoya milliy agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07Tarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiTarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiKecha, 22:45Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi