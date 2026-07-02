Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldi

·15·Jamiyat
Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldi

Buxoro viloyatida uch nafar fuqaroni Germaniyaga ishga yuborishni va’da qilib, ulardan katta miqdorda pul olgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

U o‘zini ko‘p yillardan buyon Germaniyada ishlab kelayotgan shaxs sifatida tanishtirib, yuqori lavozimli tanishlari orqali ishga joylashtirishini aytgan.

Uch nafar fuqaroning ishonchiga kirgan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Buxoro viloyati boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazildi.

Tekshiruv davomida fuqaro B.R. uch nafar shaxsning ishonchiga kirgani aniqlangan.

U Germaniyada ko‘p yillardan buyon ishlab kelayotganini aytib, xorijdagi aloqalari borligiga ishontirgan.

Germaniyaga ishga yuborishni va’da qilgan

B.R. go‘yoki yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqarolarni Germaniyaga ishga joylashtirish imkoniyati borligini bildirgan.

Shu va’da evaziga u jabrlanuvchilardan:

  • 19 ming 800 AQSH dollari;

  • 2 million so‘m

olgani qayd etilmoqda.

Mablag‘lar firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritilgani aniqlangan.

Ikkita modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan B.R.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining:

  • 168-moddasi — firibgarlik;

  • 28, 211-moddalari — pora berishda ishtirok etish

bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov davom etmoqda

Ayni paytda ish bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.

Hodisaning barcha tafsilotlari, mablag‘larning sarflanishi va ehtimoliy boshqa ishtirokchilar tergov jarayonida aniqlanadi.

GermaniyaBuxoro viloyatiO'zbekiston RespublikasiO'zbekiston Respublikati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07Tarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiTarmoqlarda futbolchiga deb taxmin qilingan Volkswagen avtomobili aslida kimga ekanligi ochiqlandiKecha, 22:45Toshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiToshkent bog‘chasidagi daxshatli kadrlar: Bolaning og‘ziga mato tiqqan tarbiyachi bo‘yicha tekshiruv boshlandiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi