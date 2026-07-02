Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldi
Buxoro viloyatida uch nafar fuqaroni Germaniyaga ishga yuborishni va’da qilib, ulardan katta miqdorda pul olgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
U o‘zini ko‘p yillardan buyon Germaniyada ishlab kelayotgan shaxs sifatida tanishtirib, yuqori lavozimli tanishlari orqali ishga joylashtirishini aytgan.
Uch nafar fuqaroning ishonchiga kirgan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Buxoro viloyati boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazildi.
Tekshiruv davomida fuqaro B.R. uch nafar shaxsning ishonchiga kirgani aniqlangan.
U Germaniyada ko‘p yillardan buyon ishlab kelayotganini aytib, xorijdagi aloqalari borligiga ishontirgan.
Germaniyaga ishga yuborishni va’da qilgan
B.R. go‘yoki yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqarolarni Germaniyaga ishga joylashtirish imkoniyati borligini bildirgan.
Shu va’da evaziga u jabrlanuvchilardan:
19 ming 800 AQSH dollari;
2 million so‘m
olgani qayd etilmoqda.
Mablag‘lar firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritilgani aniqlangan.
Ikkita modda bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan B.R.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining:
168-moddasi — firibgarlik;
28, 211-moddalari — pora berishda ishtirok etish
bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Tergov davom etmoqda
Ayni paytda ish bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
Hodisaning barcha tafsilotlari, mablag‘larning sarflanishi va ehtimoliy boshqa ishtirokchilar tergov jarayonida aniqlanadi.
…